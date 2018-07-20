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MÚSICA

Anitta lança 'Medicina' com clipe gravado em seis cidades do mundo

Vídeo é lançado após a brasileira fazer um reality show nas redes sociais mostrando a escolha de novo single

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 16:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 16:08
A cantora Anitta no clipe de "Medicina" Crédito: Instagram/Anitta
Anitta está de volta com um novo lançamento, três meses após "Indecente". Desta vez, a brasileira apresenta "Medicina", que chega como uma grande produção desde o início dos trabalhos. No último mês, a cantora realizou um reality show para mostrar a escolha e criação do novo single com letra em espanhol.
"Medicina" é uma composição da cantora com Jon Leone, Maurício Montaner, Mario Cáceres e Andy Clay. O clipe começou a ser gravado no início de julho, na Colômbia e, segundo Anitta, tem registros em seis cidades do mundo.
Mas os lançamentos não param por aí. Anitta já tem novo single para ser lançado. A música e vídeo de "Veneno", que foi gravado no Brasil, devem sair em breve. E a carioca não para por aí. Agora, a cantora se prepara para estrear como jurada do "La Voz", o "The Voice" do México, e lançar uma série documental no Netflix contando sua rotina.

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