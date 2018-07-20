Anitta lança 'Medicina' com clipe gravado em seis cidades do mundo

A cantora Anitta no clipe de "Medicina" Crédito: Instagram/Anitta

Anitta está de volta com um novo lançamento, três meses após "Indecente". Desta vez, a brasileira apresenta "Medicina", que chega como uma grande produção desde o início dos trabalhos. No último mês, a cantora realizou um reality show para mostrar a escolha e criação do novo single com letra em espanhol.

"Medicina" é uma composição da cantora com Jon Leone, Maurício Montaner, Mario Cáceres e Andy Clay. O clipe começou a ser gravado no início de julho, na Colômbia e, segundo Anitta, tem registros em seis cidades do mundo.