Anitta e Safadão comandam as grandes festas neste sábado

O sábado será de muito agito e mistura de ritmos. Funk, sertanejo, forró e rock estão entre os gêneros que prometem animar o capixaba. Destaque para os shows de Gusttavo Lima e Anitta, em Guriri, e a dobradinha de Wesley Safadão, que se apresenta em Guarapari e Aracruz. Confira a agenda abaixo.
SHOW
Gusttavo Lima e Anitta
Festival de Verão de Guriri. Às 22h. Arena Ao Mar. Av. Oceano Atlantico, 12, Lado Sul, Guriri, São Mateus. Ingressos: de R$ 51 (pista/meia/2º lote) a R$ 386 (Área Open Bar/inteira/5º lote).
Yumi
Participações de Amaro Lima, Nano Vianna, Renato Furtado, Marcelo Rennó, Larissa Pacheco, Banda Replay, Banda Overdrive, Kessy Borges e Hellroute. Às 21h. Área de Eventos do Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 25. Informações: (27) 99904-5360.
Balada
Fluente
Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3311-5216. Gaydar. Às 21h. Ingressos: R$ 25 (on-line), R$ 30 (portaria).
Bolt
Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Baile do Fibonacci. Às 23h. Ingressos: R$ 5 (até 0h), R$ 15 (após 0h).
Stone Pub
Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-8178. Brincando com o Bumbum. Às 22h. Ingressos: nome na lista - R$ 20 de consumação (100 primeiros/até 23h), R$ 10 (após 23h). Sem nome na lista: R$ 15 (entrada).
Correria Music Bar
Av. Estudante Jose Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 98116-3325. Maiden Day - Especial Somewhere in Time e piano com Yara Strey. Às 22h. Ingressos: R$ 15 (até 0h).
Vitrine Music Bar
Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3534-9790. Vitrine Classic: Us Primus. Às 21h. Couvert: Entrada gratuita (até 21h), R$ 10 (dependendo da lotação), R$ 30 (couvert máximo).
Liverpub Vitória
Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza, Praia do Canto, Vitória. (27) 99944-1204. Rock dos Anos 80 com a banda Sheep & Parafina. Às 22h. Ingressos: R$ 20 (até 23h), R$ 25 (após 23h).
MÚSICA AO VIVO
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Moqueca Bar e Restaurante. Rua Humberto Pereira, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 3339-6509.
Bob Rastaclone
Pop rock. Às 22h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.
Luiz Lemos
Sertanejo. Às 21h. Boteco Botequim. Rua Florália, 29, Cobilândia, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3075-3942.
Jeito de Ser
Pagode. Às 22h. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904-5360.
FESTA
Pagode retrô
Jeito Moleque e Inimigos da HP (foto) apresentam sucessos da carreira na festa Amor Retrô, que acontece no Multiplace Mais. Às 22h. Multiplace Mais. Rua Iriri, Quadra A, LT 9, Meaípe, Guarapari. Ingressos: de R$ 60 (meia/2º lote) a Camarote 01 (Open Bar): R$ 120 (1º lote).
Os Melhores do Forró
Os Santanas, Os Gargantas de Ouro, Sabor de Mel, Elias Gomes, Musical Só Xotão e Forró Serrano. Às 22h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, s/n, Ibes, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (individual), R$ 80 (mesa/04 pessoas). Informações: (27) 3229-2352.
Jord + cat Dealers
Com Alec Bachet, Guga Prates e Jess Benevides. Às 12h. Thale Beach. Av. Beira-Mar, 15, Enseada Azul, Guarapari. Ingressos: R$ 150 (pista/meia/4º lote), R$ 3000 (pista/inteira/4º lote).
Pacha Ibiza On Tour
Thiago C, Guga Prates, Sergio Marcos, Evokings, Taoo Kross (Pacha Ibiza), Kvsh, Ferris. Às 22h. Arena Pedreira. Av. Padre José de Anchieta, s/n, Portal de Guarapari, Guarapari. Ingressos: Front Stage: R$ 40 (meia/1º lote), R$ 80 (inteira/1º lote). Front Stage Premium: R$ 70 (meia/1º lote), R$ 140 (inteira/1º lote).
Bloco Vai Safadão
Weslley Safadão, Tomate, Livinho e Jean du PCB. Às 17 horas. Arena Premium. Rua Augusto Gotardo, Muquiçaba, Guarapari. Ingressos: de R$ 130 (camarote vip/meia/2º lote) a R$ 700 (backstage wanted/inteira/1º lote).
Baile do Hawaii
Wesley Safadão é a principal atração do Baile do Hawaii, que acontece em Aracruz. Além dele, apresentam-se Livinho e Baile do GG. Às 21h. Arena Barra do Sahy. Barra do Sahy, Aracruz. Ingressos: de R$ 80 (Arena/meia/2º lote) a R$ 500 (Open Bar/3º lote/inteira).
FESTIVAL
Festival Like Beer
Parque da Prainha, Vila Velha. Além de oito cervejarias e 15 opções gastronômicas, o evento conta com apresentação musical de Sunrise Blues Band. A partir de 17h.
AUDIOVISUAL
24º Festival de Cinema de Vitória Itinerante
Filmes: O Projeto do Meu Pai, Luiz, Braços Abertos Victor, A Piscina de Caíque, Hora do Lanchêêê. Praça Central. Pontal do Ipiranga, Linhares. Entrada gratuita.
ESPECIAL
Bboy Revolution
Encontro de hip-hop. Às 15h. Arena 849, Centro Cultural Eliziário Rangel. Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra. Entrada gratuita.