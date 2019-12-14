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Música

Anitta e Melim lançam parceria com música 'Meu Mel'

Canção foi disponibilizada nesta madrugada em todas as plataformas digitais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 21:15

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 21:15

Anitta e o trio Melim em foto promocional para a canção 'Meu Mel' Crédito: Reprodução
A primeira parceria entre Anitta e o grupo Melim foi lançada na madrugada desta sexta-feira (13) nas plataformas digitais.
A nova música "Meu Mel" faz parte agora do projeto "Brasileirinha" da cantora carioca. Nele já foram apresentadas, também, as canções "Some Que Ele Vem Atrás", com Marília Mendonça, e "Combatchy", com Lexa, Luisa Sonza & MC Rebecca.
O videoclipe da faixa foi gravado em uma espécie de navio. Confira abaixo.
A composição de Pablo Bispo, Ruxell e Sérgio Santos segue mais o estilo musical dos irmãos, puxado para um "pop-reggae", do que o da cantora. Inclusive, Rodrigo, Diogo e Gabi Melim participam da composição.
Essa é mais uma das parcerias musicais de Anitta, que aposta, com sucesso, na tendência há algum tempo. O trio também também não fica por fora da onda e já tem músicas gravadas com Ivete Sangalo, Sandy, Rael e Nando Reis.

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Confira a letra de "Meu Mel" na íntegra:

  • Meu mel,
  • Lembra aquele quarto de hotel
  • Você era Dali e eu pincel
  • Pronta para te levar pro céu
  • Doido pra provar
  • O que eu sempre quis
  • Te fazer feliz
  • Como você faz pra mim
  • O sabor que trouxe
  • Levemente doce
  • Com um toque de jasmim
  • Amor verdadeiro
  • Melhor que brigadeiro
  • Tem poesia no seu cheiro
  • Se jardineiro eu fosse
  • Eu regaria dia e noite o nosso jardim
  • Quer provar meu mel pra adoçar a sua boca
  • Quer provar meu mel e vai melar a boca toda
  • Que provar meu mel pra adoçar a sua boca
  • Quer provar meu mel, então eu vou te dar
  • Meu mel,
  • Lembra aquele quarto de hotel
  • Você era Dali e eu pincel
  • Pronta para te levar pro céu
  • Doido pra provar
  • Meu mel, mel, mel
  • Cê ta doida, louca pra provar meu mel
  • Doido, louco pra provar meu mel
  • Doida, louca pra provar meu mel
  • Doido, louco pra poder provar meu mel

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