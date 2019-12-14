Anitta e Melim lançam parceria com música 'Meu Mel'

A primeira parceria entre Anitta e o grupo Melim foi lançada na madrugada desta sexta-feira (13) nas plataformas digitais.
A nova música "Meu Mel" faz parte agora do projeto "Brasileirinha" da cantora carioca. Nele já foram apresentadas, também, as canções "Some Que Ele Vem Atrás", com Marília Mendonça, e "Combatchy", com Lexa, Luisa Sonza & MC Rebecca.
O videoclipe da faixa foi gravado em uma espécie de navio. Confira abaixo.
A composição de Pablo Bispo, Ruxell e Sérgio Santos segue mais o estilo musical dos irmãos, puxado para um "pop-reggae", do que o da cantora. Inclusive, Rodrigo, Diogo e Gabi Melim participam da composição.
Essa é mais uma das parcerias musicais de Anitta, que aposta, com sucesso, na tendência há algum tempo. O trio também também não fica por fora da onda e já tem músicas gravadas com Ivete Sangalo, Sandy, Rael e Nando Reis.
Confira a letra de "Meu Mel" na íntegra:
- Meu mel,
- Lembra aquele quarto de hotel
- Você era Dali e eu pincel
- Pronta para te levar pro céu
- Doido pra provar
- O que eu sempre quis
- Te fazer feliz
- Como você faz pra mim
- O sabor que trouxe
- Levemente doce
- Com um toque de jasmim
- Amor verdadeiro
- Melhor que brigadeiro
- Tem poesia no seu cheiro
- Se jardineiro eu fosse
- Eu regaria dia e noite o nosso jardim
- Quer provar meu mel pra adoçar a sua boca
- Quer provar meu mel e vai melar a boca toda
- Que provar meu mel pra adoçar a sua boca
- Quer provar meu mel, então eu vou te dar
- Meu mel,
- Lembra aquele quarto de hotel
- Você era Dali e eu pincel
- Pronta para te levar pro céu
- Doido pra provar
- Meu mel, mel, mel
- Cê ta doida, louca pra provar meu mel
- Doido, louco pra provar meu mel
- Doida, louca pra provar meu mel
- Doido, louco pra poder provar meu mel