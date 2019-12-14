Anitta e Melim lançam parceria com música 'Meu Mel'

Anitta e o trio Melim em foto promocional para a canção 'Meu Mel' Crédito: Reprodução

A primeira parceria entre Anitta e o grupo Melim foi lançada na madrugada desta sexta-feira (13) nas plataformas digitais.

A nova música "Meu Mel" faz parte agora do projeto "Brasileirinha" da cantora carioca. Nele já foram apresentadas, também, as canções "Some Que Ele Vem Atrás", com Marília Mendonça, e "Combatchy", com Lexa, Luisa Sonza & MC Rebecca.

O videoclipe da faixa foi gravado em uma espécie de navio. Confira abaixo.

A composição de Pablo Bispo, Ruxell e Sérgio Santos segue mais o estilo musical dos irmãos, puxado para um "pop-reggae", do que o da cantora. Inclusive, Rodrigo, Diogo e Gabi Melim participam da composição.

Essa é mais uma das parcerias musicais de Anitta, que aposta, com sucesso, na tendência há algum tempo. O trio também também não fica por fora da onda e já tem músicas gravadas com Ivete Sangalo, Sandy, Rael e Nando Reis.

Confira a letra de "Meu Mel" na íntegra: