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Anitta é a cantora brasileira de funk mais ouvida no exterior

Gênero cresceu 3.421% em número de reproduções na plataforma Sportify

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 22:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 22:42
Anitta está arrasando entre os gringos Crédito: Reprodução Instagram / @anittando
O funk brasileiro tem ganhado cada vez mais espaço no mercado de música global e a prova disso é que o número de reproduções de playlists do gênero musical no Spotify, plataforma de streaming musical, cresceu 3.421% fora do País nos últimos dois anos.
A plataforma divulgou dados referentes ao período de março de 2016 a março de 2018 e mostram Anitta como a cantora do gênero mais ouvida no exterior desde 2017.
Só neste ano, a cantora carioca teve três músicas entre as dez mais ouvidas pelos gringos: Paradinha, Indecente e Vai Malandra. A última, feita em parceria com Tropkillaz e DJ Yuri Martins, é o funk mais ouvido de todos os tempos.
Apesar do primeiro lugar a se render ao funk ter sido a Europa, os Estados Unidos foram o país que mais ouviram o gênero musical, seguido por Portugal, Argentina e Paraguai.

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