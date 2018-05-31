Anitta é a cantora brasileira de funk mais ouvida no exterior

Anitta está arrasando entre os gringos Crédito: Reprodução Instagram / @anittando

O funk brasileiro tem ganhado cada vez mais espaço no mercado de música global e a prova disso é que o número de reproduções de playlists do gênero musical no Spotify, plataforma de streaming musical, cresceu 3.421% fora do País nos últimos dois anos.

A plataforma divulgou dados referentes ao período de março de 2016 a março de 2018 e mostram Anitta como a cantora do gênero mais ouvida no exterior desde 2017.

Só neste ano, a cantora carioca teve três músicas entre as dez mais ouvidas pelos gringos: Paradinha, Indecente e Vai Malandra. A última, feita em parceria com Tropkillaz e DJ Yuri Martins, é o funk mais ouvido de todos os tempos.