Música

Anitta bate a marca de 5 bilhões de visualizações no YouTube

Cantora comemorou a marca em uma publicação no Twitter, que teve tradução para o inglês e espanhol

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 10:51

Redação de A Gazeta

Anitta no clipe de "Me Gusta" Crédito: Reprodução/YouTube
Com quase 15 milhões de pessoas inscritas no canal no YouTube, Anitta conquistou a marca de cinco bilhões de visualizações. "É muito louco pensar que vocês assistiram meus vídeos tantas vezes! Obrigada!", escreveu a cantora no perfil oficial que mantém no Twitter. O agradecimento foi feito em Português, Inglês e Espanhol.
Em setembro passado, Anitta lançou Me Gusta, uma parceria com a rapper americana Cardi B e Myke Towers. A canção reúne ritmos do pagode baiano e do funk carioca, embalada pela música latina atual.
O canal de Anitta no YouTube reúne os principais clipes da carreira da cantora, incluindo álbuns completos, que estão disponíveis de graça para os internautas. O clipe mais visualizado é o da música Downtown, parceria de Anitta com J Balvin. Foram mais de 500 milhões de reproduções no canal da cantora.

