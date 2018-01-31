Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CINEMA

Anitta atuará em novo filme do criador de 'Tropa de Elite'

Colunista diz que cantora será protagonista da trama
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 22:37

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 22:37

Anitta no ensaio para a "Marie Claire" de janeiro Crédito: Gil Inoue (One Stop MGT)
A cantora Anitta está prestes a mostrar mais uma faceta artística para o mundo. Ela foi convidada para atuar no próximo filme do roteirista Rodrigo Pimentel, criador de Tropa de Elite.
A assessoria de imprensa da artista confirmou o convite do roteirista mas informou que a personagem ainda não foi definida.
No entanto, o colunista Léo Dias informou que Anitta será protagonista da trama sobre as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) do Rio de Janeiro e dará vida à policial Larissa, que vê o melhor amigo ser assassinado e luta para manter o autor do crime na prisão.
Leia mais notícias de Entretenimento
Ainda segundo o colunista, Anitta exigiu ser treinada por Fátima Toledo, a preparadora de elenco mais famosa do País, responsável pelo preparo intenso de Wagner Moura para viver o Capitão Nascimento em "Tropa de Elite".
Não há data prevista para o início das filmagens.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo
Imagem de destaque
Jogador Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
'Estamos vendo você': o recado do Reino Unido à Rússia em acusação de atividade 'maligna' que ameaçava infraestrutura submarina na costa britânica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados