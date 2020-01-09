Angélica entrega que fará novo programa no 1º semestre de 2020

"Vamos estrear um programa em abril ou maio, mais ou menos, bem bacana, mas não posso dar detalhes ainda. Vai ser gostoso dividir umas experiências legais com vocês", contou Angélica, que deixou de apresentar o Estrelas em 2018.

"Gosto muito do que faço, faço há muitos anos, mas não posso dizer que estava com saudade porque estava vivendo um momento muito especial da minha vida e necessário. E, nesse momento, não tinha muito espaço para a saudade", refletiu, sobre o tempo em que ficou 'afastada' da TV.