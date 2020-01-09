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Estreia

Angélica entrega que fará novo programa no 1º semestre de 2020

Apresentadora, Angélica disse ao Gshow que terá novo programa na Globo em breve, mas ainda não pode dar detalhes da atração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 09:36

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 09:36

A apresentadora Angélica Crédito: Isabella Pinheiro/Globo
A apresentadora Angélica anunciou a data do seu novo programa em entrevista ao site Gshow, da Globo, nesta quarta-feira, 8.
"Vamos estrear um programa em abril ou maio, mais ou menos, bem bacana, mas não posso dar detalhes ainda. Vai ser gostoso dividir umas experiências legais com vocês", contou Angélica, que deixou de apresentar o Estrelas em 2018.
"Gosto muito do que faço, faço há muitos anos, mas não posso dizer que estava com saudade porque estava vivendo um momento muito especial da minha vida e necessário. E, nesse momento, não tinha muito espaço para a saudade", refletiu, sobre o tempo em que ficou 'afastada' da TV.

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Angélica fez uma participação especial durante alguns capítulos da novela A Dona do Pedaço em 2019, quando apresentou o reality show fictício Best Cake.

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