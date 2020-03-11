Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Durante gravidez

Angélica conta que fez ultrassom em clínica veterinária

'A produção, eficientíssima, conseguiu, me botaram no carro, a gente foi, a gente tava passando o carro, ele parou e eu olhei 'clínica veterinária'', disse a apresentadora

Publicado em 11 de Março de 2020 às 16:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 16:16
A apresentadora Angélica Crédito: Globo/Reginaldo Teixeira
A apresentadora Angélica fez uma revelação inusitada no programa Que História É Essa Porchat?, apresentado por Fabio Porchat. Grávida de seis meses da filha mais nova, Eva, Angélica realizou um ultrassom em uma clínica veterinária.
Ela estava gravando uma temporada do seu programa de entrevistas, o Estrelas, em Trancoso, na Bahia, quando passou mal após um jantar por volta das onze horas da noite.
Ela estava acompanhada do marido, o apresentador Luciano Huck, e toda a equipe do programa, e contou que comeu muito e acabou desmaiando no restaurante. "Eu acordei, parece que fiquei bastante tempo desacordada, com pessoas ao meu redor. Eles juntaram cadeiras e me deixaram deitada, com aquele barrigão", conta Angélica.

Veja Também

Victor Hugo não achou eliminação injusta e espera manter amizade com Guilherme

Depois de ser atendida por um médico que estava no local, foi recomendado que ela realizasse um ultrassom. A equipe do programa encontrou um local, mas era uma clínica veterinária. "A produção, eficientíssima, conseguiu, me botaram no carro, a gente foi, a gente tava passando o carro, ele parou e eu olhei 'clínica veterinária'", disse a apresentadora.
Angélica foi examinada por um veterinário, que realizou o ultrassom. "Me botaram naquela maca de cachorro, no caso cadela, naquela que é prateadinha, geladinha", brincou Angélica. Mesmo assim, a apresentadora foi examinada e estava tudo bem, após a situação curiosa, ela ainda acabou vomitando na clínica antes de ir embora.
O relato de Angélica ocorreu no primeiro episódio da segunda temporada de Que História É Essa Porchat?, que estreou na terça-feira, 10. O programa é conduzido por Fabio Porchat e conta com os convidados e a plateia contando experiências inusitadas pelas quais passaram. Além de Angélica, estiveram no programa Nany People e Jonathan Azevedo.

Veja Também

Paulo Gustavo compra mansão de R$ 15 milhões no Rio de Janeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”
Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições
Imagem de destaque
Temporal com granizo deixa desalojados e causa prejuízos no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados