Anelis Assumpção faz música como quem prepara um prato

Anelis Assumpção Crédito: Caroline Bittencourt/Divulgação

Vá para cozinha. Separe os ingredientes sobre a mesa e junte-os. Coloque no forno, em banho-maria. O processo deve ser demorado, à fogo baixo, com lento cozimento. Assim deve ser preparado um pudim. Mas é desta mesma forma que Anelis Assumpção faz suas músicas. Não adianta botar no fogo alto.

Mas, diferente do processo de um pudim, o de feitura das músicas de Anelis não para nunca. Ambientado, pensado e preparado na cozinha da casa da cantautora, o disco Taurina, lançado no último dia 16 pelo selo Natura Musical, é um resgate dos últimos anos da artista.

O nome do disco, além de representar as mulheres nascidas sob o signo de Touro, é também uma reflexão sobre o é que é ser mulher. O feminismo permeia todo o trabalho, mas é tratado de forma cuidadosa. Foca-se, antes de tudo, na força da mulher e do sagrado animal.

Essa força Anelis teve que ter quando foi mãe e também quando perdeu o pai e a irmã. O pai, Itamar Assumpção, foi artista de vanguarda, um dos malditos da MPB dos anos 1970 e 80; Serena, a irmã, também era uma grande compositora.

Eu entrei em contato com um lado da minha personalidade brutal, instintivo de sobrevivência. Quando eu senti que perderia minha irmã, me preparei para passar pelo mesmo (de perder um parente) com ela. Mesmo sofrendo, eu já tinha noção que eu era capaz de atravessar.

Cozinha

O processo de criação do disco se assemelhou muito à experimentação de aprender uma nova receita. Anelis trabalha na sua cozinha desde o nascimento de seu segundo filho. Hoje ela já não consegue escrever nada que não seja nesse cômodo. Nenhuma música não foi feita na cozinha. Não consigo fazer no quarto. Já criei um ritual, um jeito de corpo meu. Tudo que eu escrevo, eu escrevo lá.

Ela acredita que as músicas do discos são primas-irmãs, que elas conversam entre si. Eu percebi quando elas tinham esse tom em comum, que eram as relações com o palatável.

Isso se deve pela forma peculiar de Anelis escrever: ela espalha as letras antigas e as novas pela mesa de jantar. Estou sempre pesquisando e vou olhando pra trás. Ah, tinha frase aqui que estava boa, mas o resto estava ruim. Então eu tiro ela de lá e coloco em outra.

Cozimento

A mesma velocidade do processo de elaboração continuou quando ela foi gravar. Embora tivesse um prazo, por ser um projeto da Natura (ela ganhou edital para a produção), eu tive tempo. A gente ensaiou, reviu, a gente voltou atrás, e teve tempo para tentar novos caminhos com algumas canções. Foi esse respeito com o tempo das coisas fez com que os sabores de Taurina aflorassem.

Degustação

Anelis se acostumou a ouvir música de uma forma fechada. Eu sempre penso que a obra num disco é uma obra toda. Embora eu também não consuma exclusivamente a música dessa forma, eu gosto de ouvir um disco do começo ao fim, pondera.

Porém, como criadora, ela não impõe regras para os que irão saborear seu disco. Eu tenho medo de que (o disco) canse. Cada pessoa escolhe seu single. Eu adoro essa possibilidade. É a música que eu quero ouvir.

"Taurina" - Anelis Assumpção

Natura Musical, 11 faixas.

Quanto: R$ 29,90 (CD); R$ 104,90 (LP). Disponível para audição nas principais plataformas de streaming.