Andréia Horta estreia em apresentação de programa sobre cinema

Um passeio pela história recente e por momentos marcantes do cinema brasileiro. Esta é a proposta do programa O País do Cinema, do Canal Brasil, a única série a discutir a produção brasileira sem estar necessariamente vinculada às estreias.

A nova temporada será lançada na próxima quinta-feira, dia 26, mas já tem três episódios disponibilizados no Canal Brasil Play (abertos inclusive para não-assinantes).

A grande novidade nesta terceira temporada é a apresentação, agora sob a responsabilidade da atriz Andréia Horta, que recentemente viveu Elis Regina nos cinemas em Elis. Pela primeira vez no comando de um programa de TV, a atriz conta que o convite partiu do diretor, Marcello Ludwig Maia, também responsável pela curadoria.

Eu fui entrevistada na última temporada, também com a participação do diretor de Elis, Hugo Prata. Depois, quando o Marcello me ligou convidando, topei na hora! Nunca imaginei na vida que faria algo do tipo. Agora, não quero deixar de fazer nunca mais, diz a atriz, muito bem-humorada, em entrevista por telefone ao C2.

Entre os convidados da atriz durante os 26 episódios estão nomes como o de Camila Pitanga, Leandra Leal, Lázaro Ramos, Camila Morgado e Cauã Reymond. Entre os realizadores entrevistados, há outros nomes de peso, como Julio Bressane, Carolina Jabor, Bráulio Mantovani e Sérgio Rezende.

Os filmes debatidos não são obrigatoriamente recém-lançados, mas discutem temas urgentes como o papel da mulher na sociedade contemporânea, assunto presente em alguns episódios da temporada.

Eu penso que o programa presta um serviço mesmo. Desdobramos assuntos, desdobramos o fazer cinema, ouvimos os realizadores sobre tudo, da direção de arte até a fotografia, passando por detalhes do roteiro, do elenco, das locações. É uma conversa completa, ressalta.

Para a atriz, é fundamental lançar luz sobre o que as pessoas fizeram para conseguir contar uma história em um filme. Ela frisa que o fato de o Brasil ser um país imenso faz com que o acesso das pessoas às produções seja um pouco mais difícil.

Muitas cidades não têm cinema e muitas pessoas não têm como escutar um diretor falar. Somos um programa de TV distribuído para o Brasil inteiro. É muito importante que as pessoas estejam em suas casas assistindo a esse conteúdo, salienta Andréia, que ainda reconhece a importância da experiência como apresentadora em sua carreira de atriz.

O País do Cinema