André Prando e Melanina MCs em sarau de resistência em Guarapari

Músico André Prando Crédito: Stefany Pollak

“Garanto que uma flor nasceu”: entre as ruínas da Igreja de Nossa Senhora da Conceição em Guarapari, nas paredes de pedra, num frontis esburacado, nesse cenário pouco provável. Brota em forma de poesia, música, dança e artes plásticas, hoje, na 4ª edição do Sarau Ruínas.

O evento surgiu quando a cena cultural de Guarapari vivia tempos de seca “e nós as regamos com arte”, conta Bruno De Deus, um dos organizadores do projeto. Em sua maior versão, o evento começa às 16h e segue noite adentro com palco aberto de música e poesia, atrações de artes cênicas da Trupe Maratimba e do Cabaré Flutuante, exposição aberta de artes visuais e nomes de peso do cenário musical local. No palco principal, sobem Melanina MCs, André Prando e Raíssa Castro. Ao fim das atrações, o Mestre Domingos e um Cortejo de Congo conduzem o público a um jardim com mais apresentações: Manga Rosa Experience e Luan Rodrigues.

A FLOR

Apesar desta ser a edição com mais atrações, a organização do evento garante que o Sarau Ruínas não vai perder suas raízes intimistas. “A gente vai continuar com um ambiente aconchegante e o nosso propósito não muda: oferecer ao público carente de atrações culturais o que pouco se vê na cena local. Um encontro de diferentes linguagens artísticas que procura evidenciar os artistas que fazem barulho diante do silêncio ensurdecedor das ruas vazias”, explica Nicolly Barbosa Credi-dio. “Tivemos uma preocupação em inovar e ampliar o envolvimento sinestésico de quem participa do evento. Não queremos apenas espectadores, queremos envolvimento”, completa Fael du Lobo.

Melanina MCs Crédito: Nunah Alle

Quem sobe primeiro ao palco é a cantora Raíssa Castro, que participou do Palco Aberto da primeira edição do Ruínas, em 2016. Na sequência, a Trupe de Teatro Maratimba apresenta uma das esquetes utilizadas pelo Padre José de Anchieta para catequizar os indígenas.

Para quem gosta de hip hop e rap, o Melanina MCs vai animar o público em sua estreia no evento: “a causa do evento e o que a organização tem feito pela cena cultural em tantas frentes nos deixa com as expectativas altíssimas para a apresentação”, explicam as meninas.

Quem fecha o palco é André Prando, que vai apresentar o show “Voador” pela primeira vez em Guarapari. Um dos artistas capixabas de destaque Brasil afora, Prando conta que tocar pros capixabas é diferente: “É um calor maior, que só um público que sente intimidade com o artista consegue oferecer. É se sentir em casa”.

Depois do cortejo de Congo, Luan Rodrigues foi escolhido para fazer os corpos dançarem. Sua linguagem artística e seu timbre suave contrastam e complementam o som psicodélico de influência do afrobeat da banda Manga Rosa Experience. Bruno de Deus enxerga que todas as bandas escolhidas representam “uma proposta que se baseia na convergência de vários estilos dispostos a subverter a cena cultural”.

A NÁUSEA

Para a organização do evento, o Sarau Ruínas chegar a mais uma edição é uma forma de demonstrar resistência. “As mazelas sociais têm se multiplicado e cai no colo da arte, mesmo sendo alvejada diariamente, a responsabilidade de visibilizar grupos e indivíduos que continuam sendo massacrados”, afirma Bruno.

“Tentam deixar claro que a arte não é necessária, mas, além de fomentar a economia e o mercado, a cultura é a nossa evolução. É relevante que existam espaços assim, de arte crítica, engajada, que se preocupe em formar humanos mais sagazes”, sinaliza André Prando. As mulheres do Melanina MCs relatam que o contexto é propício para os produtores artísticos se manifestarem: “Usamos a arte para manter nossos fãs informados, deixá-los fora da alienação. O Sarau é uma forma de movimentar o conhecimento que muda o mundo”.

Norton Cotan, da banda Manga Rosa, considera importante esse espaço de catarse em meio ao caos político: “em um momento como esse, é fundamental que a gente utilize esses espaços para contemplar o corpo e tudo que está à nossa volta. No meio da turbulência, a arte nos chama a parar tudo e apenas sentir”.

Para o Ruínas, mais do que nunca, essa edição será “um enfrentamento a tudo que censura e desmata”. Furar o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio.

IV Sarau Ruínas

Shows com André Prando, Melanina MCs, Raíssa Castro, Manga Rosa Experience e outros

Quando:sábado (17), a partir das 16h.

Onde: ruínas da Igreja Nossa Senhora da Conceição, Centro, Guarapari.