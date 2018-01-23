Análise: Indicações ao Oscar mostram resposta aos casos de assédio

Estatueta do Oscar Crédito: Oscar/Divulgação

Como era de se esperar, os casos de assédio que vieram à tona no último ano em Hollywood influenciaram diretamente as indicações ao Oscar 2018. A mensagem foi simples e direta: assediadores não passarão.

Tenha como exemplo Kevin Spacey, que não só foi substituído de Todo Dinheiro do Mundo, de Ridley Scott, como também viu seu substituto, Christopher Plummer, ser indicado a Melhor Ator Coadjuvante

James Franco, que já havia sido acusado anos atrás e recebeu outras acusações após posar de bonzinho no Globo de Ouro viu seu O Artista do Desastre (que produz, dirige e estrela) ser praticamente ignorado de tudo  a única indicação foi para Roteiro Adaptado.

Por outro lado, a nova cruzada contra Woody Allen fez com que a melhor atuação de uma mulher em 2017/2018  Kate Winslet em Roda Gigante  não fosse lembrada. O caso de Allen, vale lembrar, divide opiniões; um dos filhos, Moses, diz que toda as crianças da família foram induzidas pela mãe, Mia Farrow, a acusar o pai após ele ter se casado com a filha adotiva de Mia, Soon Yi. Os outros filhos, porém, mantêm a história contada pela mãe. As diversas investigações sobre o caso o inocentaram.

A Academia, ao contrário da Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood (do Globo de Ouro), acertou em cheio ao indicar Greta Gerwig como Melhor Diretora (é apenas a quinta a ser indicada) pelo excelente Lady Bird; sua ausência na outra premiação era injustificável.

A mesma categoria indicou Jordan Peele (Corra!) e Guillermo Del Toro (A Forma da Água), ou seja, tem um negro, uma mulher e um latino  não é o modelo perfeito de diversidade, mas já é algo.

Pela primeira vez, inclusive, uma mulher foi indicada ao prêmio de Melhor Fotografia: Rachel Morrison, diretora de fotografia de Mudbound: Lágrimas Sobre o Mississipi, está na lista com o veterano Roger Deakins (Blade Runner 2049), que concorre pela 14ª vez.

SURPRESAS

Mostrando que o Globo de Ouro não é e nem nunca foi termômetro para o Oscar, Em Pedaços, que levou o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro no início do ano, ficou fora da lista em que se destacam o sueco The Square, vencedor da Palma de Ouro em Cannes, e o chileno Mulher Fantástica, sobre uma mulher transgênero.

Em uma categoria menor, inclusive, o documentário Strong Island se tornou o primeiro filme dirigido por um transgênero a ser indicado.

Algo que também pode causar muita surpresa aos desavisados é a inclusão de Logan, sim... o filme do Wolverine, entre os indicados a Melhor Roteiro Adaptado (mesmo que não seja exatamente isso). Mesmo com poucas chances de ganhar  Me Chame Pelo Seu Nome é o favorito , o filme se tornou o primeiro longa de super-heróis a ser indicado em uma categoria principal.

ESNOBADOS

"Blade Runner 2049" ficou fora dos prêmios principais Crédito: Warner/Divulgação

Para início de conversa, já passou da hora da Academia abraçar os blockbusters fora das categorias técnicas. Blade Runner 2049 (cinco indicações) e Planeta dos Macacos: A Guerra (uma indicação) poderiam facilmente estar entre os melhores filmes  a mudança no número de indicados a Melhor Filme foi feita para isso, mas nunca funcionou.

Outro filme que muitos davam como certo na lista era Projeto Flórida, que acabou apenas com Willem Defoe indicado como coadjuvante.

Essas ausências se tornam ainda mais sentidas quando O Destino de Uma Nação ganha indicações que não sejam Melhor Ator (o favorito Gary Oldman) e Maquiagem e Cabelo. O mediano filme de Joe Wright não traz novidades e não mereceria estar entre os indicados, mas abocanhou indicações em seis categorias.

Chama a atenção a ausência de Steven Spielberg, cujo The Post (que estreia nesta quinta) foi indicado a Melhor Filme e por qual Meryl Streep recebeu sua 21ª indicação. Apesar disso, o cineasta continua sendo o que mais tem indicações na categoria principal: 11.

Também surpreende a ausência de Martin McDonagh entre os diretores indicados, o que pode dar indícios de que o favoritismo que vinha se desenhando para o bom Três Anúncios Para um Crime (que levou Globo de Ouro e SAG) não seja assim tão certo. O favoritismo passa automaticamente para A Forma da Água, com suas 13 indicações.

BRASIL NO OSCAR

'O Touro Ferdinando', de Carlos Saldanha Crédito: Fox Film

Sim... eu sei que é forçar um pouco a barra, mas caso Me Chame Pelo Seu Nome leve o prêmio principal, o produtor Rodrigo Teixeira estará no palco do Oscar segurando uma estatueta. Outro brasileiro com chances é Carlos Saldanha, diretor do indicado Touro Ferdinando.