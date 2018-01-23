Análise: Indicações ao Oscar mostram resposta aos casos de assédio

Como era de se esperar, os casos de assédio que vieram à tona no último ano em Hollywood influenciaram diretamente as indicações ao Oscar 2018. A mensagem foi simples e direta: assediadores não passarão.
Tenha como exemplo Kevin Spacey, que não só foi substituído de Todo Dinheiro do Mundo, de Ridley Scott, como também viu seu substituto, Christopher Plummer, ser indicado a Melhor Ator Coadjuvante
James Franco, que já havia sido acusado anos atrás e recebeu outras acusações após posar de bonzinho no Globo de Ouro viu seu O Artista do Desastre (que produz, dirige e estrela) ser praticamente ignorado de tudo a única indicação foi para Roteiro Adaptado.
Por outro lado, a nova cruzada contra Woody Allen fez com que a melhor atuação de uma mulher em 2017/2018 Kate Winslet em Roda Gigante não fosse lembrada. O caso de Allen, vale lembrar, divide opiniões; um dos filhos, Moses, diz que toda as crianças da família foram induzidas pela mãe, Mia Farrow, a acusar o pai após ele ter se casado com a filha adotiva de Mia, Soon Yi. Os outros filhos, porém, mantêm a história contada pela mãe. As diversas investigações sobre o caso o inocentaram.
A Academia, ao contrário da Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood (do Globo de Ouro), acertou em cheio ao indicar Greta Gerwig como Melhor Diretora (é apenas a quinta a ser indicada) pelo excelente Lady Bird; sua ausência na outra premiação era injustificável.
A mesma categoria indicou Jordan Peele (Corra!) e Guillermo Del Toro (A Forma da Água), ou seja, tem um negro, uma mulher e um latino não é o modelo perfeito de diversidade, mas já é algo.
Pela primeira vez, inclusive, uma mulher foi indicada ao prêmio de Melhor Fotografia: Rachel Morrison, diretora de fotografia de Mudbound: Lágrimas Sobre o Mississipi, está na lista com o veterano Roger Deakins (Blade Runner 2049), que concorre pela 14ª vez.
SURPRESAS
Mostrando que o Globo de Ouro não é e nem nunca foi termômetro para o Oscar, Em Pedaços, que levou o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro no início do ano, ficou fora da lista em que se destacam o sueco The Square, vencedor da Palma de Ouro em Cannes, e o chileno Mulher Fantástica, sobre uma mulher transgênero.
Em uma categoria menor, inclusive, o documentário Strong Island se tornou o primeiro filme dirigido por um transgênero a ser indicado.
Algo que também pode causar muita surpresa aos desavisados é a inclusão de Logan, sim... o filme do Wolverine, entre os indicados a Melhor Roteiro Adaptado (mesmo que não seja exatamente isso). Mesmo com poucas chances de ganhar Me Chame Pelo Seu Nome é o favorito , o filme se tornou o primeiro longa de super-heróis a ser indicado em uma categoria principal.
ESNOBADOS
Para início de conversa, já passou da hora da Academia abraçar os blockbusters fora das categorias técnicas. Blade Runner 2049 (cinco indicações) e Planeta dos Macacos: A Guerra (uma indicação) poderiam facilmente estar entre os melhores filmes a mudança no número de indicados a Melhor Filme foi feita para isso, mas nunca funcionou.
Outro filme que muitos davam como certo na lista era Projeto Flórida, que acabou apenas com Willem Defoe indicado como coadjuvante.
Essas ausências se tornam ainda mais sentidas quando O Destino de Uma Nação ganha indicações que não sejam Melhor Ator (o favorito Gary Oldman) e Maquiagem e Cabelo. O mediano filme de Joe Wright não traz novidades e não mereceria estar entre os indicados, mas abocanhou indicações em seis categorias.
Chama a atenção a ausência de Steven Spielberg, cujo The Post (que estreia nesta quinta) foi indicado a Melhor Filme e por qual Meryl Streep recebeu sua 21ª indicação. Apesar disso, o cineasta continua sendo o que mais tem indicações na categoria principal: 11.
Também surpreende a ausência de Martin McDonagh entre os diretores indicados, o que pode dar indícios de que o favoritismo que vinha se desenhando para o bom Três Anúncios Para um Crime (que levou Globo de Ouro e SAG) não seja assim tão certo. O favoritismo passa automaticamente para A Forma da Água, com suas 13 indicações.
BRASIL NO OSCAR
Sim... eu sei que é forçar um pouco a barra, mas caso Me Chame Pelo Seu Nome leve o prêmio principal, o produtor Rodrigo Teixeira estará no palco do Oscar segurando uma estatueta. Outro brasileiro com chances é Carlos Saldanha, diretor do indicado Touro Ferdinando.
A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada no dia 4 de março e terá apresentação com comediante Jimmy Kimmel.