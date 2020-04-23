Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novela

'Amor de Mãe' poderá ser estendida, afirma Regina Casé

Trama terá que ser novamente contextualizada ao público
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 13:49

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 13:49

Em
Em "Amor de Mãe", Regina Casé é Lurdes Crédito: Victor Pollak/Globo
A atriz Regina Casé, 66, participou de umas das lives diárias do humorista Fabio Porchat, 36, no Instagram. Ao falar sobre o sucesso de "Amor de Mãe" (Globo), ela afirmou que a novela deverá ser estendida após a quarentena.
A ideia é poder contextualizar tudo o que já aconteceu na trama antes dela voltar ao ar, segundo a colunista Patricia Kogut. A Globo está preparada para manter reprises de sua programação até agosto.
"Amor de Mãe" teve o último capítulo desta temporada exibido no dia 21 de março, com o atropelamento de Rita (Mariana Nunes) por Thelma (Adriana Esteves), depois que Rita vê a outra subornar o enfermeiro que daria a Lurdes (Regina Casé) pistas sobre Domênico (Chay Suede).

Veja Também

Globoplay: "Todas as Mulheres do Mundo" desvenda os dilemas femininos

Globoplay libera 'Os Normais' e 'A Grande Família' para não assinantes

Globo diz que não há previsão de produção de um novo 'no Limite'

No Twitter, telespectadores chamaram a atenção para a coincidência entre o enredo da vez e "Avenida Brasil", quando a pedra no sapato da personagem de Adriana Esteves também se chamava Rita (então vivida por Débora Falabella).
Casé fez alguns vídeos em suas redes sociais dizendo o quanto sentia falta do carinho das pessoas na rua pelo sucesso de sua personagem, Lurdes.

PRODUÇÕES SUSPENSAS

"Fina Estampa", que foi ao ar entre os anos de 2011 e 2012, voltou à Globo no último dia 23, no lugar de "Amor de Mãe", após a suspensão das gravações de novelas devido à pandemia do novo coronavírus. "Novo Mundo" (2017) e "Totalmente Demais" (2015-2016) também foram escolhidas para reprisarem.
A única novela que a Globo manteve em sua grade com episódios inéditos foi "Malhação - Todas as Formas de Amar", que terminou nesta sexta (3). A partir da próxima segunda-feira (6), a Globo vai exibir no mesmo horário a vencedora do Emmy "Malhação - Viva a Diferença" (2017-2018).
Na primeira vez em que foi transmitida, "Fina Estampa" alcançou média de 39,1 pontos na Grande SP (cada ponto do Ibope representava na época 67 mil lares), . Em sua primeira semana de reexibição, ela alcançou 34 pontos de média, igualando índice de "Amor de Mãe", em sua última semana (cada ponto do Kantar Ibope equivale a 74,9 mil lares).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados