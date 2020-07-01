Amante do Samba Soul, Wesley Nóog lança 'O Samba é da Gente'

De fato, o planeta está em ebulição. A humanidade está passando por um processo de mudança, onde esse tipo de concepção, racismo e homofobia, por exemplo, não cabem mais. Os pretos americanos sempre estiveram na linha de frente nesse combate, o que muito nos inspira. O racismo institucional, declarado como tal nos Estados Unidos, é uma espécie de "doença mental" da elite branca, que não consegue superar o talento preto. Em relação ao Brasil, não é diferente, embora o racismo aqui não seja institucional e sim com traços sociais ligados à pobreza. Isso leva a um outro um patamar de conflito em função da falta de oportunidades. O preto no Brasil é extremamente perseguido pelo racismo "velado", o que reflete na população preta como a principal vítima de homicídio.