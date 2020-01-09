Alok, Gusttavo Lima, Bel Marques e Pocah agitam o fim de semana do ES

SEXTA-FEIRA (10/01/2020)
- FESTAS
- Bolt
- Às 23h. Festa: POP B. Com Djs: Holowatty, Arthur Gomes, Anita Mann e Hnrqss. Tocando: pop br, o lado b. Ingresso: R$ 10 (antecipado online), R$ 15 (das 23h às 04h), R$ 5 (a partir das 04h para quem estiver com a pulseira da Fluente ou da Stone).Venda: No site www.lorean.com.br. e na portaria. Classificação: 18 anos. R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha.
- Fluente
- Às 21h.Festa: Born to Dar. Tocando: Indie, funk, pop br, electropop. Ingresso: R$ 25 (na portaria). A.v. Saturnino Rangel Mauro, 505 Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos.
- Stone
- Às 22h. Festa: Meshupa. Tocando: Funk, pop, popbr, mashups e bagaceiras. Ingresso: Entrada franca pra os 50 primeiros com o nome na lista, R$ 10 (com nome na lista até às 23h), R$ 15 (sem nome na lista a noite inteira). R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos.
- Vitrine Music Bar
- Às 22h. Festa: B Convida: Abertura do Projeto de Verão 2020. Com: Pedro Schmid +Nesse Clima + Dj Luizinho + DJ Gabriel Pratti + DJ Marcio Santos. Ingresso: R$10 (até 23h e após, com nome na lista), R$15 (até 00h, com nome na lista), R$25 (após 00h ou sem nome na lista) Os valores poderão sofrer alteração sem aviso prévio. R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99705-1616.
- SHOW
- Ferrugem, Pocah E Banda Eva - The Best Summer Of Your Life
- Às 21h, no Multiplace Mais. Ingresso: R$ 80 (2° lote, meia, front Stage), R$ 110 (2° lote, meia, camarote 2). Mesa para 4 pessoas (1° lote, único): Bronze a R$ 600, Prata a R$ 700 e Ouro a R$ 800. Meia solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2k de alimento não perecível, ou 1 agasalho, ou 1 brinquedo em bom estado, ou 1 lata de leite em pó, ou fralda infantil/geriátrica. Venda: Loja Bagaggio (Shopping Vitória, Praia da Costa e Boulevard Shopping Vila Velha), Loja Country Ville (Cariacica), Loja Kavera Story e no site https://www.ticketpremium.com.br/Site/Setores/244. R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Classificação: Para o evento,16 anos. Menores de 14 e 15 somente com a presença dos responsáveis legais. Para o Club Maritmo, 18 anos.
- Versão Pirata
- Às 22h, na Praça dos Imigrantes, Anchieta Sede. Ingresso: Entrada Franca.
- Duda Felipe acústico
- Às 21h, na Praia Castelhanos, Anchieta. Ingresso: Entrada franca.
- Paulinha Ferreira acústico
- Às 20h, na Praia Costa Azul, Iriri. Ingresso: Entrada franca.
- Show do Bob Rastaclone
- Às 22h30, na Praia Costa Azul, Iriri. Ingresso: Entrada franca.
- FESTIVAL
- Jesus Vida Verão
- Às 19, na Praia de Itapoã, em frente à Rua Jair de Andrade, em Vila Velha. Com Anderson Freire e Willow. Ingresso: Entrada Franca (Porém é solicitado que cada um leve 1k de alimento não perecível para doação).
- MÚSICA AO VIVO
- Monique Rocha e Grupo
- Às 20h, na Casa de Bamba. Tocando: Samba de Raiz. Couvert: R$ 10. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
- ESPECIAL
- Luau de Verão
- Às 20h, na Praia de Ubu, Anchieta. Com Casanova (vocalista da banda casaca), Malabares, Slack Line e outras atividades culturais. Ingresso: Entrada franca.
SÁBADO (11/01/2020)
- BALADA
- Bolt
- Às 23h. Festa: 2K. Tocando: Pop, hip hop, emo, dance e summer electro hits. Com Djs: RIika, Morelove, Bravim, Mathilda, Donat, Marilds, Joper e Estrella. Ingresso: R$ 15 (antecipado online), R$ 20 (23h às 04h), R$ 5 (a partir das 04h para quem estiver com as pulceiras da Fluente ou da Stone). R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha. Classificação: 18 anos.
- Stone
- Às 22h. Festa; Ruído Espacial. Com: Shows com Banda Cósmica, Gastação Infinita e Komarov. Valor: R$ 10 (com nome na lista até às 23h), R$ 15 (sem nome na lista a noite inteira). R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos. R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informação: (27) 3019-8178.
- Fluente
- Às 16h. Festa: Se joga no verão. Tocando: Funk, pop br, sofrências, electro, reggeton e pop. Com Djs: Fred Rigoni, Thainan Pablo, Isadora Hunka, Lucas Sueti e Bravim. Ingresso: Entrada franca para os 50 primeiros, R$ 15 (de 16h às 19h), R$ 20 (19h às 20h), R$ 30 (a partir das 20h). A.v. Saturnino Rangel Mauro, 505 Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos.
- Fluente
- Às 21h. Festa: De férias com o Ex. Tocando: Funk, pop br, sertanejo, pop e electropop. Ingresso: R$ 30. Venda: Portaria e no site https://www.eventbrite.com.br . A.v. Saturnino Rangel Mauro, 505 Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos.
- Cafe de La Musique
- Às 15h, no Cafe De La Musique. Festa: Festa: Spectaculum. Com: Baskar, Gabriel Boni e Liu. Ingresso: R$ 150 (meia), R$ 300 (inteira). Venda: Com os comissários oficiais e no site https://www.eventbrite.com.br. R. Manoel Duarte Souza Matos, 306-372, Meaípe, Guarapari.
- Vitrine Music Bar
- Às 22h. Festa: Balada Vitrine. Com: Dione & Thiago + Rayanne Meira + DJ Marcio Santos. Ingresso: R$10 (até 23h e após, com nome na lista), R$15 (até 00h, com nome na lista), R$25 (após 00h ou sem nome na lista) Os valores poderão sofrer alteração sem aviso prévio. R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99705-1616.
- Bekoo Das Pretas
- Festa: Ano novo é 2020. Com Djs: Matt-Di, Toró, Brisadíssima, Miria Alves, Tammy e participação especial do Pedro Kimura. Às 22h, na Quadra da MUG. Ingresso: R$ 10 (promocional on-line, limitado), R$ 15 (lote 1 limitado), R$ 25 (na hora), R$ 35 (lote fortalece, enrada vip + copo). R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha.
- Deep Rock Reggae
- Com as bandas Macucos, Duets e DJs Felipe Assad (RJ), D-Groov (RJ) e Lorelai. A partir das 14h, no Enseada Beach Club. Rua O Tempo e O Vento, Manguinhos, Serra. Ingressos: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira), à venda no site www.superticket.com.br.
- FESTIVAIS
- Conspiration Reggae Roots Brasil- The Festival
- Às 22h, na Arena Boulevard. Com Chimarruts, Planta & Raiz, Maskavo, Mato Seco e Banda Macucos. Ingresso: R$ 50 (pista, meia, 1° lote), R$ 90 (camarote, meia, 1° lote). Venda: https://www.sympla.com.br/ . Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Classificação: 18 anos. Informação: (27) 98874-6576.
- Garage Summer Festival
- Às 18h, no Garage Pub. Ingressos: Preços não divulgados. Informação: (27) 99944-5652. R. Álvares Cabral, 78, Parque Res. Laranjeiras.
- Jesus Vida Verão
- Às 19h, na Praia de Itapoã, em frente à Rua Jair de Andrade, em Vila Velha. Com Fernanda Brum e Willow. Ingresso: Entrada Franca (Porém é solicitado que cada um leve 1k de alimento não perecível para doação).
- SHOW
- Baile do Dennis - The best Summer Of Your Life
- Às 21h, no Multiplace Mais. Ingresso: R$ 110 (4° lote, meia, área vip), R$ 220 (5° lote, único, open bar). Meia solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2k de alimento não perecível, ou 1 agasalho, ou 1 brinquedo em bom estado, ou 1 lata de leite em pó, ou fralda infantil/geriátrica. Venda: no site https://www.eventbrite.com.br. Arena Pedreira. Av. Padre José Anchieta, s/n, Portal de Guarapari, Guarapari. Classificação: 16 anos ou menores de 14 e 15 somente com a presença dos responsáveis legais. 18, para setor de open bar.
- Alok e Gusttavo Lima - Festival de Verão Guriri
- Às 22h, no Arena ao Mar. Ingresso: R$ 490 (4° lote backstage); R$ 130 (3° lote, espaço arena web, inteira); R$ 65 (3° lote, espaço arena web, meia); R$ 240 (4° lote, frontstage web, inteira); R$ 120 (4° lote, frontstage web, inteira); R$210 (6° lote, open bar web). Av. Oceano Atlântico, 1960-2076, Guriri, São Mateus.
- Zé Geraldo e Marcelo Ribeiro
- Às 18h, no Espaço Chico Bento, Av. Des. Cassiano Castelo, 195, Manguinhos, Serra. Ingresso: R$ 40 (1° lote), R$ 50 ( 2° lote), R$ 60 (3° lote). Venda: No site https://onticket.com.br/#/ e nas lojas Magia do perfume (Shopping Vitória/ Masterplace); Mundo do Iphone (Shopping Mestre Álvaro/Vila Velha/Moxuara); Chico Bento (Laranjeiras, J. Penha e Manguinhos); R&D Joias (Laranjeiras); Loja Prenda (Jacaraipe); Farmácia Santana (Manguinhos); Bar do Marquinhos (Manguinhos).
- Diego e Victor Hugo e Bell Marques
- Às 22h, no Multiplace Mais. Ingresso: R$ 80 (2° lote, meia/solidário, frontstage web), R$ 160 (2° lote, inteira, frontstage web), R$ 110 (2° lote, meia/solidário, camarote 2 web), R$ 220 (2° lote,inteira, camarote 2 web). Mesas para 4 pessoas: Prata a R$ 700 (1° lote), Ouro a R$ 1.000 (2° lote), Bronze a R$ 700 (2° lote). Meia solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2k de alimento não perecível, ou 1 agasalho, ou 1 brinquedo em bom estado, ou 1 lata de leite em pó, ou fralda infantil/geriátrica. Venda: No site https://www.ticketpremium.com.br/. R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Classificação: Para o evento,16 anos. Menores de 14 e 15 somente com a presença dos responsáveis legais. Para o Club Maritmo, 18 anos.
- PARA OUVIR
- Broken & Burnt / Moreati/ ISSO (BH) / Not so Bad
- Às 19h30, no Black Box Studio Pub. Ingresso: R$ 15 (a noite inteira).
- Av. Leitão da Silva, 1379, Sala 5, Gurigica, Vitória.
- Eliana Ribeiro
- Às 22h, no Palco de Itaipava. Com abertura do show feita às 22h pelo cantor Bruno Rosa. Ingresso: Entrada franca.
- Ney da Viola e Amarildo
- Às 19h, na Rua Viva, Centro, Anchieta Sede. Ingresso: Entrada franca.
- Niumar Santiago e Convidados
- Às 22h, na Rua Viva, Centro, Anchieta Sede. Ingresso: Entrada franca.
- Afrisio Lima acústico
- Às 21h, na praia de Ubu, Anchieta. Ingresso: Entrada franca.
- Marcelo Ribeiro
- Às 21h, na Praia Castelhanos, Anchieta. Ingresso: Entrada franca.
- Henrique Cabral e Banda
- Às 20h, na Praia Costa Azul, Iriri, Anchieta. Ingresso: Entrada franca.
- Samba Soul
- Às 22h30, na Praia Costa Azul, Iriri, Anchieta. Ingresso: Entrada franca.
- ESPECIAL
- IV Noite Cultural da OCA
- Às 20h, na A Oca Bistrô, Ateliê & Hostel. Com exposição, literatura, flash tattoo e show do Yuri Guijansque. Ingresso: R$ 10 (primeiros 50, antecipado). Informação: (27) 99623-5834.
DOMINGO (12/01/2020)
- SHOW
- Praia do Gigante com Léo Santana e Kvsh
- Às 15h, no Café de La Musique. Ingresso: R$100 (meia) - R$200 (inteira). Venda: comissários oficiais e no site Event Brite. Rua Manoel Duarte Souza Matos, 306-372, Meaípe, Guarapari. Classificação: 16 anos.
- Guarapa Session: 3030
- Às 16h,no Thale Beach. Com 3030, mr. Dedus e Feww. Ingresso: R$ 60 (área vip, meia, 1° lote), R$ 120 (área vip, inteira, 1° lote). Av. Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari.
- FESTA
- Vitrine Music Bar
- Às 18h. Festa: "Um domingo Lindo". Com: Grupo Freelance + Garotos da Praia + DJ Luuh + DJ Marcio Santos. Ingresso: R$ 10 (até 20h, com nome na lista), R$ 20 (após 20h ou sem nome na lista). Os valores poderão sofrer alteração sem aviso prévio. R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99705-1616.