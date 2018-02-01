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Tendência

All Star branco é o novo queridinho das fashionistas

Fora dos holofotes, diversas blogueiras, como Camila Coelho, Chiara Ferragni e Caroline Daur, escolheram combinar os seus tênis com jeans
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 17:03

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 17:03

Camila Coelho Crédito: Reprodução/Site Camila Coelho
Os tênis da Converse sempre foram curinga nos looks de street style e nunca sumiram de fato das ruas. Porém, recentemente, as fashionistas têm dado atenção para uma versão em especial: o da cor branca, com cano baixo.
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Os looks criados com ele foram desde de produções descontraídas de verão até mesmo no tapete vermelho. Millie Bobby Brown apostou no calçado para finalizar a produção do seu vestido da Calvin Klein, durante o SAG Awards, enquanto Alessia Cara investiu no All Star branco em seu terno e camiseta no Grammy.
Fora dos holofotes, diversas blogueiras, como Camila Coelho, Chiara Ferragni e Caroline Daur, escolheram combinar os seus tênis com jeans, tanto calça como saia e em diversas lavagens diferentes. Ele é um ótimo aliado para criar looks confortáveis, numa pegada relaxada.
All Star branco é (de)novo queridinho das fashionistas Crédito: Divulgação/Converse

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