Alemão do Forró, Mano Walter e Bell Marques fazem lives de 5 a 7 de junho

O fim de semana chegou e, para animar os isolados durante a pandemia, artistas programam uma série de apresentações que serão transmitidas pela internet ou até mesmo pela TV. Um dos destaques é o cantor capixaba Alemão do Forró.
O Rei do Forró fará uma apresentação da sua casa, em clima de arraiá, neste sábado (6). A apresentação será exibida ao vivo na TV Gazeta, inaugurando as festividades ao estilo quarentena. O show ocorrerá após a novela Fina Estampa. A apresentação, além de muito forró, contará com solidariedade. Confira abaixo a lista de atrações para curtir o fim de semana como os shows de Marcelo D2, a banda 5Nós, Jota Quest e Lauana Prado.
SEXTA-FEIRA (5 DE JUNHO)
- Zé Neto e Cristiano
- Às 11h30, no canal no YouTube da dupla.
- Pink Floyd
- Às 13h a banda irá transmitir mais um de seus shows, como tem feito todas as sextas.
- Arraiá do Boyzinho
- Às 16h, no canal no YouTube do cantor Devinho Novaes.
- Pedrinho Black
- Às 17h, no seu canal no YouTube.
- Kevin Fiorani - Arrraiá Solidário
- Às 17h30, no canal no YouTube do cantor. Com apresentação pela influencer Dany Lima.
- Clube Big Beatles convida
- Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com o cantor Eduardo Araújo.
- São João de Todos
- A partir das 19h, no canal no YouTube 'Sua Música". Com Erik Land e Samyra Show.
- Teresa Cristina
- Às 19h, no canal no YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram.
- Marcelo D2
- Às 20h, no canal no YouTube do cantor e no Multishow.
- Arraiá do Mano Walter
- Às 20h, no canal no YouTube do cantor.
- Luísa e Maurílio
- Às 20h, no canal no YouTube da dupla.
- Alvaro & Daniel
- Às 20h, no canal da dupla no YouTube.
- Live In Correria
- Às 20h, no Twitch do Correria Music Bar.
- Cesar e Bruno
- Às 20h, no canal no YouTube da dupla.
- Sérgio Lopes
- Às 20h, no canal no YouTube do cantor.
- George Henrique e Rodrigo
- Às 20h, no canal no YouTube da dupla.
- São João do TEG- Thiago e Graciano
- Às 20h, no canal no YouTube da dupla.
- Eliana Pittman
- Às 20h, no Facebook do Centro da Música Carioca. Com participação de Jimmy Santa Cruz.
- Fábio Pinel - Especial João Nogueira
- Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. Com música, curiosidades e um bate-papo com José Roberto S Neves.
- Cecitônio Coelho e Rodrigo Nogueira
- Às 20h, no perfil no Instagram da Casa de Bamba.
- Grupo Partiu pra Cima
- Às 20h, no canal no YouTube dos sambistas.
- Ponto de Equilíbrio
- Às 21h, no canal no YouTube da banda.
- Liu
- Às 21h, no aplicativo "Beeapp".
- Deep Purple Tribute
- Às 21h no Instagram e YouTube do Pub 426. Com Marco Cypreste, Saulo Simonassi, Guto Ferrari, Otávio Ribeiro e Matheus Cutini.
- Avine Vinny
- Às 21h, no canal no YouTube do cantor.
- Murilo Ruff
- Às 21h30, no canal no YouTube do cantor.
- Rashid
- Às 21h30, no site Cultura Em Casa.
- WC no Beat
- Às 22h, no seu canal no YouTube.
- Tropikillaz
- Às 22h, no perfil no Instagram do The Cloud Bar.
- Edson e Hudson
- Às 22h, no canal no YouTube da dupla e às 22h45 na Band TV.
- Bhaskar
- Às 22h, no aplicativo "Beeapp".
- DJ Lacca
- Às 00h, no seu canal no YouTube.
- TEATRO
- A Casa Amarela
- Às 21h30, no canal no YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram. Com o ator Gero Camilo.
- ESPECIAL
- Lançamento do álbum Vim pra Roda, Sim!, de Julia Almeida (não é live)
- No canal da cantora no YouTube e nas plataformas digitais Deezer e Spotify, entre outras disponibilizadas pela distribuidora Trattore.
SÁBADO (6 DE JUNHO)
- Arraiá Camila Loures
- Às 13h, no seu canal no YouTube.
- DJ Batata
- Às 13h, no seu canal no YouTube.
- Projeto Samba de Quintal
- Às 13h, no seu canal no YouTube. A live é solidária.
- Banda Carlota
- Às 16h, no seu canal no YouTube.
- Lagum
- Às 16h30, no canal no YouTube do Multishow.
- Bhaskar
- Às 17h, no canal no YouTube do cantor. Com a participação de Dubdogz.
- Arraiá do Felipão
- Às 17h, no canal no YouTube do cantor.
- Live do Cozinha
- Às 17h, no canal no YouTube da Matrix Hall. Com participação de Leley.
- Brasas do Forró
- Às 17h, no canal no YouTube do grupo.
- Arraiá do Bell Marques
- Às 18h, no canal no YouTube do cantor.
- Zé Neto e Cristiano
- Às 18h, no canal no YouTube da dupla. Ao vivo no Barretão.
- Hugo e Guilherme
- Após a live de Zé Neto e Cristiano, também no Barretão. No canal no YouTube da dupla.
- Unidos de Vila Maria
- Às 18h, no canal no YouTube da escola de samba.
- Ana Carolina
- Às 19h, no perfil no Instagram do Cidade Jardim Shopping.
- Francis e Olivia Hime
- Às 19h, no canal no YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram.
- Margareth Menezes
- Às 19h30, no seu canal no YouTube e no Instagram.
- Jota Quest
- Às 20h, no canal no YouTube da banda.
- O Grande Encontro das Vozes
- Às 20h, no canal no YouTube do cantor Batista Lima e do Edson Lima.
- Fábio Pinel Convida
- Às 20h, no perfil do Instagram do cantor. Bate-papo e música com Cecitônio Coelho.
- 5Nós
- Às 20h, no seu canal no YouTube.
- Vibrações
- Às 20h, no canal no YouTube da banda.
- Live Junina do Alemão do Forró
- Após a novela Fina Estampa, na TV Gazeta.
- Fernando & Sorocaba
- Às 21h, no canal no YouTube da dupla.
- Tuyo
- Às 21h, no canal no YouTube da banda.
DOMINGO (7 DE JUNHO)
- Inimigos da HP
- Às 14h, no site Ingresse. Ingresso: R$ 15 (2º lote).
- Vila Mix Modão
- Às 15h, no canal do Festival no YouTube. Com Leonardo, Rio Negro e Solimões, Trio Parada Dura e mais.
- Michele Andrade Arraiá Pé de Serra
- Às 15h, no canal no YouTube da cantora.
- Lauana Prado
- Às 15h, no canal no YouTube da cantora.
- Thaeme e Thiago
- Às 16h no canal no YouTube da dupla.
- Mato Seco
- Às 16h20, no canal no YouTube da banda.
- Wilson Sideral
- Às 16h30, no seu canal no YouTube.
- Vikings Festival Feeling Alive
- Às 16h30, no canal do YouTube e no Facebook do evento. Com participação da banda Raimundos (DF), Rastaclone e Duets.
- São João de Todos
- A partir das 17h, no canal no YouTube "Sua Música". Com Guilherme Dantas e Junior Vianna.
- Dudu Nobre e Anderson Leonardo
- Às 17h, no canal no YouTube "Canal do Leandro Brito".
- Mumuzinho
- Às 18h, no canal no YouTube do cantor.
- Manu Gavassi
- Às 19h, no canal no YouTube do Multishow.
- Renato Teixeira
- Às 19h, no canal no YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram.
- All in WA: A Concert for COVID-19 Relief
- Às 23h, no Twitch da Amazon. Com Pearl Jam, Dave Matthews Band, Brandi Carlile, Ben Gibbard, The Black Tone e outros.
- TEATRO
- Cartas Libanesas
- Às 21h30, no canal no YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram. Com o ator Eduardo Mossri.
- Sérgio Mamberti
- Às 21h30, no site Cultura em Casa.
- INFANTIL
- Grupo Tique-Taque
- Às 16h, no Instagram, Facebook e canal no YouTube do projeto Diversão em Cena.