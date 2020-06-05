Alemão do Forró, Mano Walter e Bell Marques fazem lives de 5 a 7 de junho

O fim de semana chegou e, para animar os isolados durante a pandemia, artistas programam uma série de apresentações que serão transmitidas pela internet ou até mesmo pela TV. Um dos destaques é o cantor capixaba Alemão do Forró.

O Rei do Forró fará uma apresentação da sua casa, em clima de arraiá, neste sábado (6). A apresentação será exibida ao vivo na TV Gazeta, inaugurando as festividades ao estilo quarentena. O show ocorrerá após a novela Fina Estampa. A apresentação, além de muito forró, contará com solidariedade. Confira abaixo a lista de atrações para curtir o fim de semana como os shows de Marcelo D2, a banda 5Nós, Jota Quest e Lauana Prado.