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Alemão do Forró, Mano Walter e Bell Marques fazem lives de 5 a 7 de junho

Marcelo D2, Jota Quest e outros artistas animam o primeiro fim de semana de junho em isolamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 09:39

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 09:39

O cantor capixaba Alemão do Forró fará uma live de sua casa, que será transmitida pela TV Gazeta
O cantor capixaba Alemão do Forró fará uma live de sua casa, que será transmitida pela TV Gazeta Crédito: Instagram/@alemaodoforrooficial
O fim de semana chegou e, para animar os isolados durante a pandemia, artistas programam uma série de apresentações que serão transmitidas pela internet ou até mesmo pela TV. Um dos destaques é o cantor capixaba Alemão do Forró. 
O Rei do Forró fará uma apresentação da sua casa, em clima de arraiá, neste sábado (6). A apresentação será exibida ao vivo na TV Gazeta, inaugurando as festividades ao estilo quarentena. O show ocorrerá após a novela Fina Estampa. A apresentação, além de muito forró, contará com solidariedade. Confira abaixo a lista de atrações para curtir o fim de semana como os shows de Marcelo D2, a banda 5Nós, Jota Quest e Lauana Prado.
O rapper Marcelo D2
O rapper Marcelo D2 fará live na sexta-feira (5) Crédito: Caroline Lima/Marie Claire/Divulgação

SEXTA-FEIRA (5 DE JUNHO)

Jota Quest
A banda Jota Quest irá se apresentar no sábado (6) Crédito: João Paulo Lima

SÁBADO (6 DE JUNHO)

Thaeme e Thiago
Thaeme e Thiago irão se apresentar via live no domingo (7) Crédito: João da Nóbrega

DOMINGO (7 DE JUNHO)

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