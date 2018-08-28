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CINEMA

Alec Baldwin será Thomas Wayne no filme de origem do Coringa

O ator irá viver uma versão alternativa do pai do Batman na produção do diretor Todd Phillips
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 16:29

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 16:29

O ator Alec Baldwin foi contratado para fazer o papel de Thomas Wayne no filme de origem sobre o Coringa Crédito: Instagram/Alec Baldwin
O veterano ator Alec Baldwin foi contratado para fazer o papel de Thomas Wayne, pai do Batman, no filme de origem do Coringa que será dirigido por Todd Phillips. Ele se junta a um estrelado elenco que vai contar também com Joaquin Phoenix, que será o arqui-inimigo do Homem-Morcego, Robert De Niro e Zazie Beetz.
Segundo o site Deadline, as filmagens do filme começam no próximo dia 10 de setembro e Baldwin não deve ser um dos personagens principais do filme, aparecendo somente como suporte para as motivações do Coringa. Nos quadrinhos, Thomas Wayne é assassinado com a esposa Martha em um beco pelo ladrão Joe Chill, evento que traumatiza Bruce Wayne e dá o pontapé para ele se tornar o vigilante de Gotham City.
Já no filme de Phillips, que não vai seguir a história oficial dos quadrinhos, Thomas Wayne será caracterizado como uma paródia do empresário e atual presidente dos Estados Unidos Donald Trump nos anos 1980, de acordo com fontes ouvidas pela revista The Hollywood Reporter. Baldwin é conhecido por interpretar Trump no programa humorístico norte-americano Saturday Night Live.
Ainda sem nome definido, o filme de origem do Coringa estreia nos cinemas no dia 4 de outubro de 2019.

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