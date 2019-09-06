Agenda: shows de Dennis DJ e Zé Ramalho são opções no final de semana

Dennis DJ Crédito: Reprodução/Instagram @dennisdjoficial

Sextou e você já está pensando no que vai fazer no feriado? Afinal de contas, não é porque o final de semana vai ser frio que você vai ficar embaixo das cobertas, não é mesmo? Então confere a lista do que o Divirta-se preparou com o melhor do final de semana!

Nesta sexta, dia do sexo , a Fluente e o Stone terão festas temáticas! Já na Serra, o ex-vocalista da banda RPM Paulo Ricardo e a banda Blitz fazem show. No sábado, a festa Bravaland traz grandes nomes da música, como Maneva e Dennis DJ. Em Cariacica, a Feijoada da Boa Vista vai ter show do pagodeiro Salgadinho, ex Katinguelê. Ainda nos shows de sábado, Zé Ramalho traz para Vitória a sua turnê comemorativa de 40 anos de carreira. Fechando o final de semana, o domingo terá concerto com a Camerata e baladas em Cariacica e Vila Velha. Confira os destaques na agenda abaixo.

Sexta

Paulo Ricardo e Blitz

Paulo Ricardo Crédito: Isabella Pinheiro

Fluente

Manda Nudes - Sex Day. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3311-5216.

41ª Expoagro

Com Beijo Com Mel, Gabriel & Edvando, Fabrício Do Forró, Nana Nunes, Flesh Martins e Bell Marques. Às 14h. Parque de Exposições Dr. Ayrton de Moreno. ES-490, 877, Rosa Meirelles, Itapemirim. Entrada gratuita.

Bell Marques é conhecido como o "cantor das multidões" Crédito: Fabio Cunha

Stone Pub

Inferninho 69. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 10 (após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Casa Aberta #5

Às 18h. GUAVA. Rua Orlando Caliman, 466A, Jardim Camburi, Vitória. Entrada gratuita.

Sábado

Bravaland

Dennis DJ Crédito: Reprodução/Instagram @dennisdjoficial

13º Feijoada da BOA

Matrix Music Hall. Rua Waldemar Siepierski, 229, Rio Branco, Cariacica. Entrada: R$ 50 (2º lote); R$ 60 (3º lote). Informações: (27) 99925-1116. Com shows de Salgadinho , Emerson Xumbrega, Bateria Águia Furiosa, Passistas Furiosas e Grupos de Pagode. Às 12h.Rua Waldemar Siepierski, 229, Rio Branco, Cariacica.R$ 50 (2º lote); R$ 60 (3º lote).(27) 99925-1116.

O cantor Salgadinho Crédito: Produção Cantor Salgadinho/Divulgação

O ATORmentado

O ator Marcelo Serrado no monólogo O ATORmentado Crédito: Guilherme Maia/Divulgação

Zé Ramalho

Com a turnê “40 Anos de Música”. Às 22h. Espaço Patrick Ribeiro - Aeroporto. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória. Entrada: de R$ 80 (pista/ 2º lote/ meia) a R$ 230 (cadeira ouro/ 2º lote/ inteira).

Vai Brasil!

Com a banda Malacaxeta e DJ Fepaschoal. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99663-2104.

Malacaxeta Crédito: Juliana Lisboa

Liverpub Vitória

Com Xá da Índia & Bailinho do Ben. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.

Xá da Índia Crédito: Stefany Pollak/Divulgação

Domingo

Do Novo Mundo

Concerto da Orquestra Camerata Sesi, sob regência de Leonardo David e participação do violoncelista Luiz Fernando Venturelli, com obras de Dvorák. Série Concertos Didáticos. Às 11h. Teatro Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.

Camerata Sesi Crédito: Victor de Prá

Barrerito Chopperia

Com Nesse Clima, Breno & Bernardo, DJ Gabriel Pratti, DJ Jv de Vila Velha e DJ Cabeça do MDG. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 18h); R$ 20 (após 18h). Informações: (27) 99810-4312.

Vitrine Music Bar