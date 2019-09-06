Agenda: shows de Dennis DJ e Zé Ramalho são opções no final de semana

Sextou e você já está pensando no que vai fazer no feriado? Afinal de contas, não é porque o final de semana vai ser frio que você vai ficar embaixo das cobertas, não é mesmo? Então confere a lista do que o Divirta-se preparou com o melhor do final de semana!
Nesta sexta, dia do sexo, a Fluente e o Stone terão festas temáticas! Já na Serra, o ex-vocalista da banda RPM Paulo Ricardo e a banda Blitz fazem show. No sábado, a festa Bravaland traz grandes nomes da música, como Maneva e Dennis DJ. Em Cariacica, a Feijoada da Boa Vista vai ter show do pagodeiro Salgadinho, ex Katinguelê. Ainda nos shows de sábado, Zé Ramalho traz para Vitória a sua turnê comemorativa de 40 anos de carreira. Fechando o final de semana, o domingo terá concerto com a Camerata e baladas em Cariacica e Vila Velha. Confira os destaques na agenda abaixo.
Sexta
Paulo Ricardo e Blitz
Paulo Ricardo traz sua turnê "Sex On The Beach" à Serra e dividirá palco com a Banda Blitz. Às 22h. Steffen Centro de Eventos. Rodovia ES 010, km 4, Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos: R$ 170. Informações: (27) 3338-3009.
Fluente
Manda Nudes - Sex Day. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3311-5216.
41ª Expoagro
Com Beijo Com Mel, Gabriel & Edvando, Fabrício Do Forró, Nana Nunes, Flesh Martins e Bell Marques. Às 14h. Parque de Exposições Dr. Ayrton de Moreno. ES-490, 877, Rosa Meirelles, Itapemirim. Entrada gratuita.
Stone Pub
Inferninho 69. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 10 (após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Casa Aberta #5
Às 18h. GUAVA. Rua Orlando Caliman, 466A, Jardim Camburi, Vitória. Entrada gratuita.
Sábado
Bravaland
Com shows de Bahskar, Dennis DJ, Matheus & Kauan, Maneva e Bartucada de Diamantina. Às 16h. Área Verde do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: de R$ 60 (pista/ meia/ promocional) a R$ 260 (open bar/ 1º lote). Assinantes de A GAZETA têm 60% de desconto no valor da inteira da pista e front stage e 20% no valor do open bar.
13º Feijoada da BOA
Com shows de Salgadinho, Emerson Xumbrega, Bateria Águia Furiosa, Passistas Furiosas e Grupos de Pagode. Às 12h. Matrix Music Hall. Rua Waldemar Siepierski, 229, Rio Branco, Cariacica. Entrada: R$ 50 (2º lote); R$ 60 (3º lote). Informações: (27) 99925-1116.
O ATORmentado
Peça do ator Marcelo Serrado. Às 18h e às 20h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 80 (plateia/ inteira). Informações: (27) 3335-2953. Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto na compra de ingressos.
Zé Ramalho
Com a turnê “40 Anos de Música”. Às 22h. Espaço Patrick Ribeiro - Aeroporto. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória. Entrada: de R$ 80 (pista/ 2º lote/ meia) a R$ 230 (cadeira ouro/ 2º lote/ inteira).
Vai Brasil!
Com a banda Malacaxeta e DJ Fepaschoal. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99663-2104.
Liverpub Vitória
Com Xá da Índia & Bailinho do Ben. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Domingo
Do Novo Mundo
Concerto da Orquestra Camerata Sesi, sob regência de Leonardo David e participação do violoncelista Luiz Fernando Venturelli, com obras de Dvorák. Série Concertos Didáticos. Às 11h. Teatro Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.
Barrerito Chopperia
Com Nesse Clima, Breno & Bernardo, DJ Gabriel Pratti, DJ Jv de Vila Velha e DJ Cabeça do MDG. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 18h); R$ 20 (após 18h). Informações: (27) 99810-4312.
Vitrine Music Bar
Um Domingo Lindo, com Freelance, Garotos da Praia, DJ Vinny e DJ Marcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 20h); R$ 20 (sem lista ou após 20h). Informações: (27) 99950-1515.