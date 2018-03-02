Agenda: Show de Fábio Jr. e festas agitam a sexta-feira do capixaba

SHOW

Fábio Jr.

O eterno galã desembarca em Vila Velha para apresentar hoje a turnê O que Importa é a Gente Ser Feliz. O show conta com músicas que foram escolhidas pelo próprio público. Às 22h. Área de Eventos Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: R$ 70 (pista/ meia-entrada/4º lote); R$ 1.000 (Mesa Diamante/ 4 pessoas/2º lote). Informações: (27) 3533-2221.

Fábio Jr. Crédito: Divulgação/Gabriel Wickbold

BALADA



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Rabetão. Show com MC Guiller. Às 21h. Entrada: R$ 20 (on-line); R$ 25. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Liverpub Vitória

Rock This Town - A Festa! com a banda Rock This Band. Às 22h30. Entrada: R$ 25 (até 23h30); R$ 30. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.

Stone Pub

Asiatika. Às 22h. Entrada: gratuito (50 primeiros de cosplay); R$ 5 (depois dos 50 primeiros de cosplay); R$ 10 (até 23h); R$ 15. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.

Bolt

Retrô. Às 23h. Entrada: gratuito (para os 50 primeiros nascidos nos anos 80); R$ 5 (dos 50 aos 100 primeiros); R$ 15. R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Garagem Vitória

Transa Tropical. Com as bandas Sol na Cabeça, Transe e Xá da Índia. Às 20h. Entrada: R$ 15 (lista até 23h30), R$ 20 (até 23h30); R$ 25. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória.

Correria Music Bar

Projeto Boca a Boca - 7 Anos. Com batalha de MCs, Poesia, Freestyle e pocket shows. Às 22h. Ingressos: R$ 10. Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.

Lets Steak & Beer

Lançamento Studio 27 com Gavi e DJs Flyp, Bero Costa, Luciano Valença e Fred Regianni. Às 23h. Entrada: R$ 20 (lista até 0h); R$ 30. Av. Nossa Sra. da Penha, 1287, Santa Lucia, Vitória. Informações: (27) 99824-3122.

Pinguim Music Bar

Sexta do Pinguim com Rickson Maioli e Felipe Soares. Às 18h. Couvert: R$ 10. Avenida Doutor Jair de Andrade, 299, Itapoã, Vila Velha. Informações: (27) 99914-1321.

Vitrine Music Bar

Balada Sertaneja com Pedro & Lucas. Às 20h30. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da lotação da casa); R$ 30 (couvert máximo). Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515.

London Music

Mandelão in London. Com Jess Benevides, Lc do Tb, Mark Dias, Pedro Schimid, Gabriel Pratti, MC Bocão e Lucadi Belucio. Às 23h. Entrada: R$ 20 (pista/ lista); R$ 40 (camarote/ lista). Av. Raul Oliveira Neves, 160, Jardim Camburi, Vitória. Informações: (27) 3019-7373.

FESTA

Forró do Quintal

Com Forró Bemtivi, Gustavo Pingo e DJ Berim. Às 22h. Bar do Digão. Rua Cabo Aylson Simões, 1111, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até às 23h); R$ 15.

#CabeloConvida

O DJ Ricardo Cabelo recebe o músico Fabriccio no #CabeloConvida. No repertório, hip-hop, samba rock, jazz, blues, samba e soul. Às 19h30. Jalapeño - Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.

MAIN

A festa de música eletrônica terá como atrações os DJs Jess Benevides, B2B Brunelli, Firejack, Edjie, Thabytta e Daniel Trugilho. Às 23h, no Cenarium Lounge Bar. Rua Joaquim Lirio, 841, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (lista até 0h); R$ 30. Informações: (27) 3022-0052.

MÚSICA AO VIVO

Marcus Macedo

Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.

André Prando

Música alternativa. Às 21h. Bar do Pedro. Rua Leopoldo Nunes do Amaral Pereira, 595, Joana Darc, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3020-0034.

I Acústico de Verão 2018

Com as bandas The Devils e Ramhead. Às 21h. Aquarius Bar. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 391, Jacaraípe, Serra. Entrada gratuita.

Artur Nogueira e Banda Ar3

Variado. Às 20h. Favoritus+. Av. Paulo Pereira Gomes, 12, Morada de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 99720-5471.

Bob Rastaclone

Pop rock. Às 22h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99904-5360.

Bob Rastaclone Crédito: Instagram/Bob_Rastaclone

José Mariano Lopes in Concert

Apresentação de Zé Lopes e trio. Às 20h. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 40. Informações: (27) 3026-8627.

Douglas Lopes

Variado. Às 21h. Cervejaria Bradus. Rua XV de Novembro, 697, Centro, Vila Velha.

Rodrigo Cx

Pop rock. Às 21h30. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.

Projeto Samba de Quintal

Samba de raiz. Às 20h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.

Jean & Marlon

Sertanejo universitário. Às 21h. No Boteco Botequim. Rua Florália, 29, Cobilândia, Vila Velha. Couvert: R$ 6. Informações: (27) 3075-3942.