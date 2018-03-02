Agenda: Show de Fábio Jr. e festas agitam a sexta-feira do capixaba

SHOW
Fábio Jr.
O eterno galã desembarca em Vila Velha para apresentar hoje a turnê O que Importa é a Gente Ser Feliz. O show conta com músicas que foram escolhidas pelo próprio público. Às 22h. Área de Eventos Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: R$ 70 (pista/ meia-entrada/4º lote); R$ 1.000 (Mesa Diamante/ 4 pessoas/2º lote). Informações: (27) 3533-2221.
BALADA
Rabetão. Show com MC Guiller. Às 21h. Entrada: R$ 20 (on-line); R$ 25. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Liverpub Vitória
Rock This Town - A Festa! com a banda Rock This Band. Às 22h30. Entrada: R$ 25 (até 23h30); R$ 30. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.
Stone Pub
Asiatika. Às 22h. Entrada: gratuito (50 primeiros de cosplay); R$ 5 (depois dos 50 primeiros de cosplay); R$ 10 (até 23h); R$ 15. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Bolt
Retrô. Às 23h. Entrada: gratuito (para os 50 primeiros nascidos nos anos 80); R$ 5 (dos 50 aos 100 primeiros); R$ 15. R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Garagem Vitória
Transa Tropical. Com as bandas Sol na Cabeça, Transe e Xá da Índia. Às 20h. Entrada: R$ 15 (lista até 23h30), R$ 20 (até 23h30); R$ 25. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória.
Correria Music Bar
Projeto Boca a Boca - 7 Anos. Com batalha de MCs, Poesia, Freestyle e pocket shows. Às 22h. Ingressos: R$ 10. Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
Lets Steak & Beer
Lançamento Studio 27 com Gavi e DJs Flyp, Bero Costa, Luciano Valença e Fred Regianni. Às 23h. Entrada: R$ 20 (lista até 0h); R$ 30. Av. Nossa Sra. da Penha, 1287, Santa Lucia, Vitória. Informações: (27) 99824-3122.
Pinguim Music Bar
Sexta do Pinguim com Rickson Maioli e Felipe Soares. Às 18h. Couvert: R$ 10. Avenida Doutor Jair de Andrade, 299, Itapoã, Vila Velha. Informações: (27) 99914-1321.
Vitrine Music Bar
Balada Sertaneja com Pedro & Lucas. Às 20h30. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da lotação da casa); R$ 30 (couvert máximo). Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515.
London Music
Mandelão in London. Com Jess Benevides, Lc do Tb, Mark Dias, Pedro Schimid, Gabriel Pratti, MC Bocão e Lucadi Belucio. Às 23h. Entrada: R$ 20 (pista/ lista); R$ 40 (camarote/ lista). Av. Raul Oliveira Neves, 160, Jardim Camburi, Vitória. Informações: (27) 3019-7373.
FESTA
Forró do Quintal
Com Forró Bemtivi, Gustavo Pingo e DJ Berim. Às 22h. Bar do Digão. Rua Cabo Aylson Simões, 1111, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até às 23h); R$ 15.
#CabeloConvida
O DJ Ricardo Cabelo recebe o músico Fabriccio no #CabeloConvida. No repertório, hip-hop, samba rock, jazz, blues, samba e soul. Às 19h30. Jalapeño - Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.
MAIN
A festa de música eletrônica terá como atrações os DJs Jess Benevides, B2B Brunelli, Firejack, Edjie, Thabytta e Daniel Trugilho. Às 23h, no Cenarium Lounge Bar. Rua Joaquim Lirio, 841, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (lista até 0h); R$ 30. Informações: (27) 3022-0052.
MÚSICA AO VIVO
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.
André Prando
Música alternativa. Às 21h. Bar do Pedro. Rua Leopoldo Nunes do Amaral Pereira, 595, Joana Darc, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3020-0034.
I Acústico de Verão 2018
Com as bandas The Devils e Ramhead. Às 21h. Aquarius Bar. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 391, Jacaraípe, Serra. Entrada gratuita.
Artur Nogueira e Banda Ar3
Variado. Às 20h. Favoritus+. Av. Paulo Pereira Gomes, 12, Morada de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 99720-5471.
Bob Rastaclone
Pop rock. Às 22h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99904-5360.
José Mariano Lopes in Concert
Apresentação de Zé Lopes e trio. Às 20h. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 40. Informações: (27) 3026-8627.
Douglas Lopes
Variado. Às 21h. Cervejaria Bradus. Rua XV de Novembro, 697, Centro, Vila Velha.
Rodrigo Cx
Pop rock. Às 21h30. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.
Projeto Samba de Quintal
Samba de raiz. Às 20h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.
Jean & Marlon
Sertanejo universitário. Às 21h. No Boteco Botequim. Rua Florália, 29, Cobilândia, Vila Velha. Couvert: R$ 6. Informações: (27) 3075-3942.