Agenda' Sábado será animado por shows de Michel Teló e Trio Forrozão

SHOW
Banda Blacksete e Vinicius D'Black
Às 22h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha. Ingressos: R$ 25 (antecipado); R$ 100 (mesa/ 4 lugares). Informações: (27) 3229-2352.
Michel Teló - Bem Sertanejo
Às 21h, na Arena North Star - Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012, Barbados, Colatina. Ingressos: R$ 40 (1º Lote/pista/meia); R$ 70 (1º Lote/Vip/meia); R$ 120 (2º lote/Open bar/meia) e R$ 500 (Mesa Open Bar / 4 pessoas). À venda nas lojas Amigão Embalagens (Colatina), Rei do Celular (Colatina) e no site www.bilheteriadigital.com.br.
BALADA
Vitrine Music Bar
Balada Sertaneja com Eder & Allan. Às 20h30. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515.
Correria Music Bar
Letal + Piece Of Maiden. Às 22h. Entrada: R$ 15 (até 0h); R$ 20.. Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
Liverpub Vitória
Banda Seven Little Heads (MG). Às 22h. Entrada: R$ 25 (até 23h); R$ 30. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.
Garagem Vitória
Fixer (cover de Pearl Jam). Às 20h. Entrada: R$ 12 (lista até 23h30); R$ 15 (até 23h30); R$ 20. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99624-5673.
Bolt
Escola de Rock (Back to the school). Às 23h. Entrada: R$ 5 (para que levar um chaveiro da festa); R$ 10 (até 0h); R$ 15. R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Fluente
Eu Amo JP com shows de André Prando. Às 15h. Entrada: R$ 5 (até 20h) ou 2kg de alimentos não perecíveis. Match. Às 21h. Entrada: R$ 25 (on-line); R$ 30. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Avalon Club
Inauguração Avalon Club. Trio Chapahalls, Jhenni, Luiz Lemos, Carlinhos Rocha, Família Classe A. Às 23h. Avenida Eudes Scherrer de Souza, 585, Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 20 (antecipado). Informações: (27) 99803-3258.
Stone Pub
Brincando com o Bumbum - Cebruthius. Às 22h. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 20. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Barrerito Chopperia
Richard Viana. Às 20h. Couvert: gratuito até 20h30; R$ 10. Domingo. Samba da Getúlio, DJ Rabannada, Breno & Bernardo. Às 14h. Couvert: gratuito até 18h; R$ 15. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.
Toro Black
Lançamento Sweat com Van Muller, Pedro Campana e Sii Campos. Às 23h. Rua Dr. Eurico de Aguiar, 957, Santa Helena, Vitória. Couvert: R$ 30 (até 1h); R$ 40.
Woods Vitória
Nova temporada 2018. Shows com Breno & Bernardo e Manoel Jr. Às 22h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (mulheres); R$ 40 (homens). Informações: (27) 3019-6060.
FESTA
108ª Festa das Canoas
Trio Forrozão, Cheiro da Cor, Forró Rasta Chinela. Às 20h. Praça Ricardo Gonçalves. Av. Atlântica, Centro, Marataízes. Aberto ao público.
Fica Comigo
Com Bloco Fica Comigo. Às 17h. Área Verde do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Ingressos: R$ 60 (pista/ 1º lote).
Nárnia
Com show do grupo Kaya Rap Clan e com os DJs Rogerinho do Querô, LC do TB, Moyz No Beat e Catrinck. Quadra da Novo Império. Av. Santo Antônio, 301, Caratoíra, Vitória. Ingressos: R$ 10 (1º lote); R$ 15 (2º lote).
FESTIVAL
Festival Voadora Records #5
Dudu Mc & Noventa, Auri, Cainã e a Vizinhança do Espelho, Bella Larbac & Bud Ah e Blackslug. Lançamento de EP da banda Blackslug. Às 16h. Casa Verde. R. Cerqueira Lima, 97, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 17h); R$ 20.
TEATRO
Peter Pan
Às 16h. Teatro Municipal Vila Velha. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3388-4217.
Depois das Onze
Às 18h. Área de Eventos Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 (cadeira/ meia); R$ 100 (cadeira/ inteira). Informações: (27) 3533-2221.
ESPECIAL
2º Jardins Brinda às Mulheres
Música com DJ, performances com professora de dança do ventre Bianca Campagnoli, Apresentação de ballet, maquiagens e sobrancelha gratuitas, Sorteios de brindes, desfile de moda da Coleção Outono-Inverno e brunch. Às 17h. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314-5000.
MÚSICA AO VIVO
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Restaurante Moqueca. Rua Humberto Pereira, 11, Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3339-6509.
Rabujah
Projeto Rabujah Canta Chico. Às 20h30. Jalapeño Cocina y Cultura. Avenida Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.
Banda DuBalaio
Variado. Às 20h. Bar Abertura. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3315-0018.
Grupo Sinfonia da Mata
Seresta. Às 21h. Área de Lazer do Clube Arci. Praça Assis Chateubriant, Ibes, Vila Velha. Informações: (27) 99774-3554.
Katia Rocha e Bruno Venturim
Jazz. Às 20h. 244 Club. Rua Madeira de Freitas nº 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27)3026-8627.
Micheli Montalvão e Grupo
Samba. Às 20h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10.
Rodrigo Santos
Rock. Às 20h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30.
Projeto Roda de Boteco
Com Rogerinho do Cavaco, Ziza Santos e Jonas Ribeiro. Comida e Cia do Shopping Guarapari. Às 20h. Av. Dr. Roberto Calmon, 140, Centro, Guarapari. Entrada gratuita. Informações: (27) 3262-9000.
Renato Casanova
Pop rock. 20h30. Cervejaria Barba Ruiva. Rodovia João Ricardo Schorling, s/n - km 01, Domingos Martins. Entrada: R$ 20.
Arthur Nogueira e Banda AR3
Variado. Às 20h30. Mercearia Botequim. Rua Carlos Gomes, 433, Parque Residencial Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3064-3399.
Forró e Sertanejo
Às 21h30. Point Mix. Av. Hilário Soneghet, 79, Residencial Jacaraípe, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 99969-3272.
EXPOSIÇÃO
Paisagem Atlântica: Desenhos
Exposição dos artistas plásticos Fernando Augusto e Dulce Osinski. A mostra é resultado da residência artística que os dois fizeram na Estação Cultural do Mosteiro no ano passado, quando criaram um desenho de 24 metros quadrados, em carvão sobre papel. O painel é formado por 24 módulos de um metro quadrado. Mosteiro Zen Morro da Vargem. BR 101, Km 219, Zona Rural, Ibiraçu. Visitação: segunda a sábado, sob agendamento; domingos, das 8h às 12h. Entrada: R$ 5. Informações: (27) 3257-3030. Até 25 de março.
Fonte
Exposição de Joana Quiroga e Fredone Fone que pretende provocar uma experiência sensorial e interativa com múltiplas linguagens para pensar sobre a água. São ao todo seis trabalhos apresentados ao longo dos diferentes espaços do centro cultural. Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Visitação: terça a sexta, das 13h às 19h; sábados, das 10h às 14h. Entrada gratuita. Até 2 de junho.
Tessitura: coleção José Ronaldo da Rocha Copolillo & Família
A exposição traz 24 obras de artistas atemporais como Di Cavalcanti, Lygia Clark, Tomie Ohtake, Tarsila do Amaral, Portinari, Levino Fanzeres, Djanira, Guignard, Volpi, Clóvis Graciano, Burle Marx, Orlando Teruz, Sonia Ebling, Amilcar de Castro, Bruno Giorgio, Antônio Maia, José Pancetti, Manabú Mabe, Milton da Costa, Enrico Bianco, Rubem Valentim e Ismael Nery. Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. Entrada gratuita. Até 5 de maio.
Ocupa Corpos
O projeto da fotógrafa Thais Carletti tem como objetivo fazer uma reflexão sobre a nudez e sobre os padrões de beleza atuais, principalmente os que são impostos ao corpo das mulheres. La Dolina. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, Mata da Praia, Vitória. Entrada gratuita. Visitação: de terça a sábado, das 18h às 0h; domingos das 12h às 15h30 e das 18h30 às 23h. Informações: (27) 3207-7944. Até dia 31 de março.
Pinturas
O pintor Hiago Silva expõe suas pinturas com inspiração de pop art. Entre as obras, quadros com retratos de Marlon Brando, Marilyn Monroe, Salvador Dalí, Rubem Braga e Renato Russo. Shopping Moxuara. Rodovia BR 262, 6555, São Francisco, Cariacica. Aberto ao público. Visitação: todos os dias, das 16h às 22h. Informações: (27) 3375-5000. Até dia 9 de abril.
Universo Feminino, uma homenagem às mulheres
Exposição com 25 pinturas em técnicas mistas do artista Ademir Torres sobre mulheres, como homenagem ao dia das mulheres. Casa da Memória de Vila Velha. Rua Luciano das Neves, 14, Prainha, Centro, Vila Velha. Visitação: de terça a sexta das 9h às 17h; finais de semana e feriados, das 9h às 14h. Entrada gratuita. Até 26 de março. Informações: (27) 3388-4344.
Almas Ingênuas
Com curadoria da capixaba Ângela Gomes, a exposição reúne 60 obras de 34 artistas de países como Israel, Brasil, Colômbia, Argentina, Portugal e Finlândia. Centro Médico do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Visitação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h; sábados, das 7h às 13h. Entrada gratuita. Até 30 de março.
Família
A mostra da artista carioca Larissa Sartori apresenta dez quadros com desenhos em grafite e, ao lado de cada um deles, a respectiva fotografia que serviu de base para a composição da obra. São imagens de momentos afetivos entre casais, amigos e membros da mesma família. Sala Levino Fanzeres. Praça Jerônimo Monteiro, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Visitação: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h (exceto feriados). Entrada gratuita. Até 30 de março.
Dias de Luz: Festa do Sol e da Lua
A mostra traz pinturas de alvoradas, diurnos, crepúsculos e noturno de paisagens do Espírito Santo. Ateliê Kleber Galvêas Rua Antenor Pinto Carneiro, 66, Barra do Jucu, Vila Velha. Visitação: todos os dias, das 9h às 18h. Informações: (27) 3244-7115. Até 15 de março.
Outros Eus
Mostra fotográfica do artista plástico Orlando da Rosa Farya em que se utiliza de uma série de fotografias que podem ser denominadas como autorretratos, pela inserção do autor nas imagens. Restaurante on Aguilar. Rua Rio Branco, 08, Praia da Costa, Vila Velha. Visitação: de terça a sexta, das 18h30 às 23h30; sábados, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h30; domingos, das 12h às 16h. Informações: (27) 3072-1649. Até 6 de maio.