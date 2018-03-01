Agenda: Pop/rock e sertanejo agitam a quinta-feira do capixaba

MÚSICA AO VIVO

Andrea Ramos e Jorge Tarzan

MPB. Às 19h30. Jalapeño - Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.

Jam Session

Carlos Augusto no piano, Tucca Cruz no baixo e Gabriel Ruy na bateria. Participação da cantora Eliane Gonzaga, além de outros convidados. 244 Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3026-8627.

SambaRock

Samba rock. Às 21h. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904-5360.

Sheep and the Mouse

Pop rock. Às 22h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.

Sheep and the Mouse Crédito: Samara Campos - Divulgação

BALADA

Liverpub Vitória

Karaokê Liverpub. Às 20h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (até 21h); R$ 15. Informações: (27) 99944-1204.

Fluente

99. Às 21h. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15. Informações: (27) 3311-5216.

Wanted Pub

Quinta Ouro B-Day com Felipe Brava e Breno & Bernardo. Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30. Informações: (27) 3207-6561.

Felipe Brava. Crédito: Fillipe Leal - Divulgação

Stone Pub

Hungover Day. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15. Informações: (27) 3019-8178.

Recital na Fames

Com Edu Rosa e Janne Gonçalves. Serão executadas obras de Mozart, Ibert, Bach e Taktakishvili. Auditório da Fames. Praça Americo Poli Monjardim, 60, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99511-2640.

FESTA

Quintaneja

Com a banda Sabor de Mel. Às 19h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha. Entrada: R$ 8 (meia); R$ 15 (inteira). Informações: (27) 3229-2352.

EXPOSIÇÃO

Retrospectiva 2017

Mostra coletiva de artistas que expuseram com muito sucesso durante o ano na Casa da Memória de Vila Velha. Casa da Memória de Vila Velha. Rua Luciano das Neves, Prainha, Vila Velha. Entrada gratuita. Visitação: de terça a sexta, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 14h. Último dia.

"Paisagem Atlântica: Desenhos"

Exposição dos artistas plásticos Fernando Augusto e Dulce Osinski. A mostra é resultado da residência artística que os dois fizeram na Estação Cultural do Mosteiro no ano passado, quando criaram um desenho de 24 metros quadrados, em carvão sobre papel. O painel é formado por 24 módulos de um metro quadrado. Mosteiro Zen Morro da Vargem. BR 101, Km 219, Zona Rural, Ibiraçu. Visitação: segunda a sábado, sob agendamento; domingos, das 8h às 12h. Entrada: R$ 5. Informações: (27) 3257-3030. Até o dia 25 de março.

Almas Ingênuas

Com curadoria da capixaba Ângela Gomes, a exposição reúne 60 obras de 34 artistas de países como Israel, Brasil, Colômbia, Argentina, Portugal e Finlândia. Centro Médico do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Visitação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h; sábados, das 7h às 13h. Entrada gratuita. Até 30 de março.

Família

A mostra da artista carioca Larissa Sartori apresenta dez quadros com desenhos em grafite e, ao lado de cada um deles, a respectiva fotografia que serviu de base para a composição da obra. São imagens de momentos afetivos entre casais, amigos e membros da mesma família. Sala Levino Fanzeres. Praça Jerônimo Monteiro, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Visitação: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h (exceto feriados). Entrada gratuita. Até 30 de março.

Dias de Luz: Festa do Sol e da Lua

A mostra traz pinturas de alvoradas, diurnos, crepúsculos e noturno de paisagens do Espírito Santo. Ateliê Kleber Galvêas Rua Antenor Pinto Carneiro, 66, Barra do Jucu, Vila Velha. Visitação: todos os dias, das 9h às 18h. Informações: (27) 3244-7115. Até 15 de março.

RB40 - Ronaldo Barbosa 40 anos de Arte e Design