Agenda cultural: baladas nesta terça-feira de carnaval

CARNAVAL
Baile Voador
Minha Luz é de Led (RJ), Los Noronha, Bloco Manguerê, Caixadá e Forró Bemtivi. Às 21h. Ilha Shows, Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: 1ª lote R$ 30 (pista) e R$ 60 (área vip). Informações: (27) 3224-3726 e (27) 3225-5199.
Carnaval de Itaúnas
Bar da Ponte - Bandas Reggae A Terra e VagaBundos. Bar Forró - Trio Xamego e Baião Caçula. Às 22h. Crepe, Samba, Groove - André Máximo. Às 22h. Tocaia Bar. Às 21h. Blocos de rua. Às 16h. Vila de Itaúnas, Conceição da Barra.
BALADA
Mansão 300º
Sunset Carnival - Vintage Culture e RDT. Às 14h. Rua Belo Horizonte, 1, Ponta de Meaípe, Guarapari. Entrada: R$ 200 (Pista/ meia/ 7º lote); R$ 400 (Pista/ inteira/ 7º lote).
Ressuscita. Às 21h. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (para os 100 primeiros); R$ 15. Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Todo Carnaval Tem Seu Fim - Tributo a Los Hermanos com shows da banda Caras Estranhos. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista até 23h); R$ 20. Informações: (27) 3019-8178.
Thale Beach
Fresh Carnival com Dashdot, Clubbers, Thito Fabres, Brenda Vieira. Av. Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari. Entrada: R$ 50 (dia); R$ 180 (passaporte).
Galpão
K.O.. Às 23h. Avenida Fernando Ferrari, 3357, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuito (confirmados no evento); R$ 5. Informações: (27) 99788-0017.
MÚSICA AO VIVO
Eugênio Santos Goulart (Big Bat Blues Band)
Blues. Às 20h30. Jalapeño Cocina y Cultura. Av Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.
Som de Fogueira
Com Brazil Dub, Melanina Mc e Jefinho Faraó. Às 20h. Birita Casa de Cocktail. Av Anísio Fernandes Coelho, 1741, Jardim da Penha, Vitória. Aberto ao público. Informações: (27) 99667-5682.