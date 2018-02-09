Agenda cultural: bailinhos e festas agitam o sábado de carnaval no ES

Já é carnaval? É sim, senhor! Para complementar as agendas dos blocos, muitas festas com tema carnavalesco acontecem no Estado. Veja as opções!
FESTA
Folia eletrônica
O Carnival Sunset chega para provar que carnaval e música eletrônica têm tudo a ver. Com Gabriel Boni, Lazy Bear, Jord, Victor Kill e Junyo. A partir das 14h. Mansão 300º. Rua Belo Horizonte, 1, Ponta de Meaípe, Guarapari. Ingressos: R$ 450 (Passaporte Pista/6º lote).
Baile 3 em 1
Acontece amanhã o Baile de Máscaras da Rua Gama Rosa. Vão se apresentar Samba Trio com Vinicius Herkenoff, Derengos e Yuri e os Tropicanalhas.Doca 183, Grappino e Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (para os três bares).
Fresh Carnival
Woo2tech, Capute & MOA, Fred Reggiani, Daniel Neto, Maioli. Entrada: R$ 60; R$ 180 (passaporte para os 4 dias). Às 14h, no Thale Beach. Av. Viña del Mar, Enseada Azul, Guarapari. Informações: (27) 3272-0125.
CARNAVAL
Carnaval de Aracruz
A cantora Flávia Mendonça será uma das atrações do carnaval de Aracruz amanhã. Billy Band apresenta-se no mesmo dia e sobe antes no palco. Às 21h. Praça dos Corais. Barra do Sahy, Aracruz. Aberto ao público.
Carnaval de rua de Santa Leopoldina
Tradicional carnaval de marchinhas com apresentações da Banda Show Leopoldinense. Às 20h30. Centro de Santa Leopoldina. Aberto ao público.
Carnaval de Aracruz
Santa Cruz - Amanda e Ricardo. Às 22h. Pracinha. Gratuito
Carnaval de Linhares 2018
Pontal do Ipiranga - João Victor & Vinicius, Love Beat, Fernanda Pádua e Filipe Fantin. Às 17h.
Povoação - Bloco de carnaval e fanfarra pelas ruas da vila, DJs, Grupos de dança, convidados, Banda Projeto X e Long Dong. Às 18h.
Regência - Banda Fubica e desfile de bloco Na Lata pelas ruas, Al ternativos Reggae e Larissa Salles. Às 17h.
Aberto ao público. Informações: (27) 3372-6800.
Guaçuí Folia
Banda Contra Tempo e Banda MC6. Às 19h. Aberto ao público.
Regionalzinho da Nair
Às 15h. Parque Moscoso. Aberto ao público.
Bloco Bekoo das Pretas
Às 15h. Concentração em frente aos Correios. Aberto ao público.
Bloco AfroKizomba
Às 15h. Concentração em frente ao Mucane. Aberto ao público. Abadá: R$ 20.
Bailinho de Carnaval Shopping Vila Velha
Com bandinha, desfile de fantasias, pintura facial, oficina de máscaras e colar havaiano. Às 16h. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Aberto ao público.
Bailinho de Carnaval Shopping Montserrat
Às 15h. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Aberto ao público.
Bailinho de Carnaval do Shopping Vitória
Às 15h. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Aberto ao público.
BALADA
Garagem Vitória
Xá da Índia. Às 20h. Entrada: Entrada: gratuito (para os 15 primeiros), R$ 15 (até 23h30), R$ 20. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória.
Bolt
Baile do Fibonacci. Às 23h. Entrada: R$ 5 (até 0h); R$ 15. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Galpão
UNIDOS DO PT. Às 23h. Entrada: R$ 5 (lista); R$ 10. Av. Fernando Ferrari, 3357, Goiabeiras, Vitória. Informações: (27) 99788-0017.
Fluente
Fun4CrossDressing. Às 21h. Entrada: R$ 25 (antecipado); R$ 30. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
IndieFolia. Às 22h. Entrada: gratuito (50 primeiros fantasiados); R$ 5 (lista até 23h); R$ 15. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Correria Music Bar
Com as bandas Lady Steel e White Death. Às 22h. Entrada gratuita. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
Baile do Toro
Brasilidades com Charlie Jr, Fepaschoal, Los Noronha e Semáforo. Toro Black. Av. Rio Branco, 403, Santa Lúcia, Vitória.
Casa da Gruta
Shake Your Body - Edição De Carnaval. Às 16h20. Entrada: gratuita (até 18h), R$ 5. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Centro, Vitória. Informações: (27) 99766-0667.
Espaço Top Ball
Cadu Catrinck, Sebastião Frones, Jean Du PCB, DJ GCL, DJ Jhon MPC, Malini. Às 22h. Entrada: R$ 10 (lista/ feminino); R$ 20 (lista/ masculino). Rodovia Serra x Jacaraípe, Serra Dourada II, Serra. Informações: (27) 99711-9206.
Luazul
Carnaval Luazul com Jefinho Faraó, Juliana & Rafael, Samba e DJ Fabio Marriel. Às 23h. Entrada: de R$ 30 (pista/ meia/ 1º lote) a R$ 120 (Camarote/ inteira/ 1º lote). Informações: (27) 3262-5444.
MÚSICA AO VIVO
Cecitônio Coelho e Rodrigo Nogueira
Samba de raiz. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314-5000.
Dinho Netto
Variado. Às 21h. Longe de Casa Botequim. R. Deolindo Perim, 79, Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 12. Informações: (27) 3063-8188.
Carol & Priscila e Alisson do Banjo e a Firma
Sertanejo; Roda de samba raiz. Às 18h. Pinguim Music Bar. Avenida Doutor Jair de Andrade, 299, Itapuã, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99914-1321.
Julia Papel e Dora Dalvi
Sambas e marchinhas. Às 20h30. Jalapeño Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.