O carnaval acabou, mas as festas continuam acontecendo e movimentando a Grande Vitória. Confira as opções de balada para esta quinta-feira (15).

FESTA

Quintaneja

Com a banda Sabor de Mel. Às 19h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Vela. Ingressos: R$ 8 (meia); R$ 15 (inteira). Informações: (27) 3229-2352.

BALADA

Liverpub

Two Men Band. Às 20h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 22h); R$ 15. Informações: (27) 99944-1204.

Vitrine Music Bar

Balada Sertaneja com Lilian Lomeu. Às 20h30. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (dependendo da ocupação da casa); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.

Lilian Lomeu se apresenta em Vila Velha Crédito: Hudson Mairink - Divulgação

Fluente

RaggaFunk. Às 21h. Rua Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15. Informações: (27) 3311-5216.

Stone Pub

Hungover Friends. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (primeiras 30 duplas de amigos); R$ 5 (até 23h); R$ 15. Informações: (27) 3019-8178.

Correria Music Bar

Forreggae do Correria com Trio Cristalino (SP). Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita (até 22h30); R$ 10. Informações: (27) 98116-3325.

Motor Rockers

Louder (tributo a Black Sabbath). Às 19h. Rua Joaquim Lírio, 255, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3029-1233.

Burlesqueria

Quinta na Varanda - Edição Rock. Às 18h. Escadaria do Rosário, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 98127-4687.

MÚSICA AO VIVO

Heraclito Macedo

MPB, projeto Jalapeño Apresenta. Às 19h30. Jalapeño Cocina y Cultura. Avenida Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7.

Benê Rodrigues e Meio Kilo

MPB. Às 18h. Pinguim Music Bar. Av. Doutor Jair de Andrade, 299, Itapoã, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99914-1321.

Marcus Macedo

Variado. Às 20h. Tequila Bar. Rua Jorge Rizk, 222, Praia das Gaivotas, Vila Velha. Informações: (27) 3020-1117.

Rickson Maioli

Sertanejo. Às 20h30. Longe de Casa Botequim. R. Deolindo Perim, 79, Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 12. Informações: (27) 3063-8188.

EXPOSIÇÃO

Diário Visual

A exposição traz o diário visual do artista Maik Douglas Cabral. Galeria Bendita Torreão, Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra. Visitação: das 14h às 21h. Até 25 de fevereiro.

Dias de Luz: Festa do Sol e da Lua