O carnaval acabou, mas as festas continuam acontecendo e movimentando a Grande Vitória. Confira as opções de balada para esta quinta-feira (15).
FESTA
Quintaneja
Com a banda Sabor de Mel. Às 19h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Vela. Ingressos: R$ 8 (meia); R$ 15 (inteira). Informações: (27) 3229-2352.
BALADA
Liverpub
Two Men Band. Às 20h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 22h); R$ 15. Informações: (27) 99944-1204.
Vitrine Music Bar
Balada Sertaneja com Lilian Lomeu. Às 20h30. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (dependendo da ocupação da casa); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Fluente
RaggaFunk. Às 21h. Rua Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15. Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Hungover Friends. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (primeiras 30 duplas de amigos); R$ 5 (até 23h); R$ 15. Informações: (27) 3019-8178.
Correria Music Bar
Forreggae do Correria com Trio Cristalino (SP). Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita (até 22h30); R$ 10. Informações: (27) 98116-3325.
Motor Rockers
Louder (tributo a Black Sabbath). Às 19h. Rua Joaquim Lírio, 255, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3029-1233.
Burlesqueria
Quinta na Varanda - Edição Rock. Às 18h. Escadaria do Rosário, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 98127-4687.
MÚSICA AO VIVO
Heraclito Macedo
MPB, projeto Jalapeño Apresenta. Às 19h30. Jalapeño Cocina y Cultura. Avenida Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7.
Benê Rodrigues e Meio Kilo
MPB. Às 18h. Pinguim Music Bar. Av. Doutor Jair de Andrade, 299, Itapoã, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99914-1321.
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Tequila Bar. Rua Jorge Rizk, 222, Praia das Gaivotas, Vila Velha. Informações: (27) 3020-1117.
Rickson Maioli
Sertanejo. Às 20h30. Longe de Casa Botequim. R. Deolindo Perim, 79, Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 12. Informações: (27) 3063-8188.
EXPOSIÇÃO
Diário Visual
A exposição traz o diário visual do artista Maik Douglas Cabral. Galeria Bendita Torreão, Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra. Visitação: das 14h às 21h. Até 25 de fevereiro.
Dias de Luz: Festa do Sol e da Lua
A mostra traz pinturas de alvoradas, diurnos, crepúsculos e noturno de paisagens do Espírito Santo. Ateliê Kleber Galvêas Rua Antenor Pinto Carneiro, 66, Barra do Jucu, Vila Velha. Visitação: das 9h às 18h. Até 15 de março.