Afonso Cláudio espera 50 mil turistas para Festa do Carro de Boi

Festa do Carro de Boi em Afonso Cláudio espera 50 mil turistas Crédito: Reprodução/Facebook Festa do Carro de Boi Afonso Cláudio

Entre os dias 6 e 8 de julho, Afonso Cláudio, na região Serrana do Espírito Santo, vai receber até 50 mil turistas que irão prestigiar a 13ª edição da Festa do Carro de Boi. Por lá, todo o dinheiro arrecadado com a programação será destinado a entidades de caridade e ao hospital da cidade. Toda a estrutura da festa, montada no Parque de Exposições Doutor João Eutrópio, por aproximadamente 1,2 mil voluntários, também já está toda pronta para receber os rodeios, shows e desfile que acontecerão no local.

De acordo com o organizador Juscelino Moraes, todos os moradores de Afonso Cláudio já estão esperando pela festividade e vários turistas também já se programam para irem à cidade. "Há mais de 20 dias que já não há mais vagas em hotéis e pensões. Já não têm mais vagas na cidade", destaca ele, que há seis anos está à frente do evento. "Terão barracas vendendo comidas nos dias de festa e a entrada para o evento será, no primeiro dia, um quilo de alimento não perecível e, no segundo dia, R$ 10", completa.

Na sexta-feira (6), o show fica por conta do Gargantas de Ouro, à 0h, mesmo horário em que se apresentará Bonde do Forró, no sábado (7). Alemão do Forró também se apresenta no sábado (7), encerrando a noite. No domingo, a festa acontece durante todo o dia com o tradicional desfile do carro de boi às 13h. "O desfile remonta à época em que os fazendeiros usavam esses carros de boi para tudo: transporte, preparar a terra, plantar... Então é um momento em que mostramos um pouco da cultura do nosso município, retratamos a nossa história", conta.

É na sexta-feira, também, que Juscelino frisa que haverá a eleição da Rainha da Festa do Carro de Boi e o rodeio do profissional. "Para essa programação da festa há uma expectativa muito grande. O pessoal gosta muito do rodeio e a eleição da rainha é um ato simbólico muito importante para nós", finaliza.

SERVIÇO

13ª Festa do Carro de Boi de Afonso Cláudio

Onde: Parque de Exposições Doutor João Eutrópio (Afonso Cláudio, Espírito Santo)

Quando: 6, 7 e 8 de julho (sexta, sábado e domingo)

Atrações: Gargantas de Ouro e Glauco (sexta); Bonde do Forró (sábado) e Alemão do Forró (domingo)

Ingresso: um quilo de alimento não perecível (na sexta); R$ 10 (no sábado - Vendas pelo SuperTicket); entrada franca (domingo) um quilo de alimento não perecível (na sexta); R$ 10 (no sábado - Vendas pelo); entrada franca (domingo)