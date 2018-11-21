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ARTES

Aeroporto terá que cobrar taxas a partir do peso, e não do valor de obra de arte

Resolução publicada no Diário Oficial da União atende pedido dos museus; com ela, passa a valer a cobrança de taxas por peso

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 20:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 20:57
Uma resolução publicada na edição desta quarta-feira, 21, do Diário Oficial da União (DOU), determina que as concessionárias de aeroportos brasileiros não poderão cobrar taxas de permanência temporária de obras consideradas artísticas fixadas a partir do valor dessas obras. Com isso, passa a valer a cobrança de taxas por peso.
A resolução, datada de 19 de novembro e assinada por Valter Casimiro Silveira, ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, fixa, como diretriz de política pública setorial, a interpretação do termo "cívico-cultural" como sendo referente a obras de arte, instrumentos musicais e outras cargas que entram no Brasil sob regime de admissão temporária, destinadas a eventos de caráter cívico ou cultural.
14/06/2018 - Prédio da Pinacoteca de São Paulo Crédito: Site Oficial/Pinacoteca de SP
A determinação atende principalmente a um pedido dos museus que, com taxas estipuladas a partir do valor de cada obra, eram obrigados a desembolsar quantias que, muitas vezes, tornavam impossível a vinda dessas obras para o País.
A Pinacoteca do Estado de São Paulo, por exemplo, para organizar a exposição "Mulheres Radicais - Arte Latino-Americana, 1960-1985", teria de desembolsar cerca de R$ 56 mil se a taxa cobrada fosse pelo valor das obras - ao invés de R$ 1.079, pela determinação agora em vigor.

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