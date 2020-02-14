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Advogado de viúva de Gugu diz que novos personagens surgem para desacreditá-la

A declaração foi divulgada após Thiago Salvatico, suposto namorado de Gugu Liberato, ter procurado advogado para representá-lo no processo de inventário do apresentador

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 15:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 15:50
A viúva de Gugu Liberato, Rose Miriam Crédito: Reprodução/Instagram @andreadossantosrojas6
Em nota enviada ao jornal O Estado de S. Paulo, o advogado Nelson Wilians que representa a viúva de Gugu Liberato, Rose Miriam di Matteo, afirma que "é possível que outros personagens apareçam. Isso parece parte de uma trama para desqualificar perante a Justiça a alegação de que havia união estável entre Gugu e a mãe de seus filhos, a viúva Rose Miriam. É só para criar tumulto, embaraço e constrangimento. Mas isso não interfere em nada no processo. O pedido de Rose é legítimo e compreende todos os requisitos de união estável".
A declaração foi divulgada após Thiago Salvatico, suposto namorado de Gugu Liberato, ter procurado o escritório de advocacia Traldi e Saggioro para representá-lo no processo de inventário do apresentador. Patricia Saggioro Leal, uma das integrantes do escritório, confirmou à reportagem que ela e Mauricio Traldi, outro sócio, estão representando o chef no inventário.

A morte de Gugu

O apresentador Gugu Liberato morreu em 21 de novembro de 2019, aos 60 anos, em Orlando, na Flórida (EUA) onde tinha uma residência. Ele havia sido internado em um hospital após sofrer um acidente na casa onde morava, mas nã resistiu aos ferimentos.

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