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Nomeação na pasta

Advogada Andrea Abrão Paes Leme é a nova secretária adjunta da Cultura

Ela vai ser a número 2 de Mário Frias, secretário especial da Cultura desde 19 de junho, depois da demissão de Regina Duarte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 16:22

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 16:22

A advogada Andrea Abrão Paes Leme, nomeada para a Cultura
A advogada Andrea Abrão Paes Leme, nomeada para a Cultura Crédito: Reprodução
Depois da nova exoneração de Pedro Horta, nesta terça-feira (14) a advogada Andrea Abrão Paes Leme foi nomeada secretária adjunta da Secretaria Especial da Cultura em portaria assinada pelo ministro chefe da Casa Civil Braga Netto. Ela vai ser a número 2 de Mário Frias, secretário especial da Cultura desde 19 de junho, depois da demissão de Regina Duarte.
Andrea, que havia sido escolhida em abril para ser diretora do Sistema Nacional de Cultura, e exonerada agora do cargo, é advogada com especialização em licitações e processos administrativos. Antes disso, ela atuava na Agência Nacional de Transportes Terrestres e já passou pela Empresa de Planejamento e Logística (EPL) e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Nos anos 1990, foi gerente de Planejamento Comercial da Ferrovia Paulista (Fepasa). Em seu currículo no Linkedin, ela diz que atua "há praticamente 30 anos no setor público, em diversos segmentos".

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