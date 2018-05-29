Adiado, cine PE vai começar na quinta, 31

Adiado devido à greve dos caminhoneiros, o Cine PE anunciou nesta segunda-feira, 28, sua nova data. O festival será realizado entre os dias 31 e 5 de junho, no Cine São Luiz, no Recife.

Segundo comunicado, a programação será mais curta em termos de tempo, mas, diz a organização, não haverá mudança no conteúdo selecionado e já divulgado. A entrada será gratuita, com ingressos distribuídos antes das sessões. Quem já comprou o bilhete antecipadamente para a primeira data poderá "reaver os créditos", diz a nota.