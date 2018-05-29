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GREVE DOS CAMINHONEIROS

Adiado, cine PE vai começar na quinta, 31

Segundo comunicado, a programação será mais curta em termos de tempo

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 15:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 15:23
Cinema São Luiz, sede do Cine PE Crédito: Daniela Nader / Divulgação
Adiado devido à greve dos caminhoneiros, o Cine PE anunciou nesta segunda-feira, 28, sua nova data. O festival será realizado entre os dias 31 e 5 de junho, no Cine São Luiz, no Recife.
Segundo comunicado, a programação será mais curta em termos de tempo, mas, diz a organização, não haverá mudança no conteúdo selecionado e já divulgado. A entrada será gratuita, com ingressos distribuídos antes das sessões. Quem já comprou o bilhete antecipadamente para a primeira data poderá "reaver os créditos", diz a nota.
As informações são do jornal
O Estado de S. Paulo.

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