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Homenagem

Adaptado, musical sobre Ayrton Senna chega à telona em Vitória

Espetáculo sobre a vida do tricampeão de Fórmula 1 será exibido em todo o Brasil

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 22:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 22:15
No dia 1º de maio de 1994, pouco antes das duas da tarde, o Brasil inteiro recebia a confirmação da morte de Ayrton Senna, um dos episódios mais tristes e marcantes da história do esporte no país.
Na próxima terça-feira (1º), quando o fato ocorrido em Ímola, na Itália, completa 24 anos, o Cinemark recebe a exibição de Ayrton Senna, O Musical nas telonas de mais de 70 cidades do país, incluindo Vitória.
O espetáculo está em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, mas foi adaptado e registrado como um longa-metragem para ser exibido em todo o Brasil. A intenção, segundo os realizadores do evento, é democratizar e incentivar a cultura país afora, levando o espetáculo para além do eixo Rio-São Paulo.
Para transformar o espetáculo teatral em filme, foram utilizados drones, gruas e efeitos de câmera lenta. No total, são 26 atores em cenas de dança, música e circo, narrando a história de Senna (vivido por Hugo Bonemer) por meio de acrobacias e efeitos especiais.
Fizemos um trabalho de tratamento do som, para enquadrar a peça nessa mídia que é o cinema. Ao vivo é um acontecimento, tem uma estética sonora e, no cinema, precisamos tratar isso de uma maneira diferente. Me reuni com outros profissionais para fazer a mixagem e entender como seria, como ficaria o som nas telonas, explica o diretor musical Felipe Habib.
Com texto e músicas inéditas de Claudio Lins e Cristiano Gualda, a peça conta a vida do piloto de uma maneira artística e nada burocrática. O principal desafio da equipe envolvida na produção foi estabelecer um equilíbrio entre a figura do corredor, um ídolo, e a figura humana de Senna.
As duas coisas não são indissociáveis, mas pensamos em como trataríamos essas duas figuras na cena, em como levaríamos isso para o tablado. Nossa escolha foi, então, tentar trazer na música esse lugar mais afetivo e humano, a pessoa do Ayrton. Ao mesmo tempo, a sonoridade do espetáculo valoriza o corredor que viveu no grid, em meio a roncos de motores, um ambiente agressivo, detalhe Habib.
O diretor musical ainda ressalta que a peça foi construída com arranjos ruidosos, bem barulhentos, para caracterizar o ambiente de trabalho de Senna. Mas isso não impede que o espetáculo tenha momentos sutis, apenas com voz e piano, mostrando o outro lado do ícone da Fórmula 1.
Ayrton Senna, o Musical no cinema
Quando: Terça-feira (1º), às 18h.
Onde: Cinemark Vitória. Shopping Vitória. Avenida Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória.
Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia). À venda no ingresso.com.
Informações: (27) 3324-5973.

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