Adaptação de 'Peter Pan' ganha turnê pelo interior

Todos já ouvimos falar da história de Peter Pan, o menino que não queria crescer. O livro, com linguagem clássica e apresentado como peça pela primeira vez em 1904, foi escrito pelo escocês J. M. Barrie. É nessa linguagem que a Cia Poéticas da Cena Contemporânea, capitaneada pela atriz e encenadora Rejane Arruda, pretende atuar.

Peça Peter Pan Crédito: André Silveira/Divulgação

A companhia de Vila Velha vai apresentar uma adaptação para a peça feita por Rejane e seus alunos do curso de Artes Cênicas da Universidade Vila Velha. A montagem tem uma grande presença dos atores, que fazem cenas no meio da plateia, narram e até fazem a sonoplastia da peça. Eles cantam canções populares, Beatles e fazem sons para montar a atmosfera, diz Rejane.

Turnê

O projeto Circulação  Peter Pan: Encontre o Seu Caminho foi contemplado por um edital da UVV. Só ele, porém, não garante o funcionamento do projeto. Segundo Rejane, o edital garante o transporte e alguns bolsistas para botar o atividade em funcionamento. Depois nós entramos em contato com as prefeituras locais, pedimos apoio para usar o espaço, levar a escolas e divulgar. Para esse projeto acontecer dependemos muito das parcerias do interior, pondera.

Ainda para este semestre há a previsão do projeto visitar Linhares, São Roque, Guaçuí e Colatina.





"Peter Pan"

Quando: sábado (10), às 16h.





Onde: Teatro Municipal de Vila Velha. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha.





Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira), à venda na bilheteria do teatro 1h antes do espetáculo.



