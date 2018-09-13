Acidente durante gravação de série da Globo deixa uma pessoa morta

Foto retirada por Leandra Leal na região Amazônica, onde ela grava a série Aruana, da Globo, que ainda está sem previsão de estreia Crédito: Instagram/Leandra Leal

A Rede Globo emitiu nesta quinta-feira, 13, uma nota para confirmar um acidente ocorrido durante as gravações de sua nova série, "Aruanas", uma coprodução com a Maria Farinha Filmes, que está sendo filmada na Amazônia.

De acordo com o comunicado, o barco que dava apoio à Maria Farinha nas gravações na Amazônia colidiu com outra embarcação. Os dois ocupantes, Paulo Henrique Xavier Cardoso e Lucas Henrique Xavier Cardoso, foram socorridos imediatamente no local, mas Lucas morreu.

Na nota, a Maria Farinha Filmes e a Globo dizem lamentar profundamente o ocorrido e que estão ao lado da família e dos envolvidos, "para providências e apoio com todo o necessário". Ainda segundo a rede de televisão, "as autoridades locais estão apurando o acidente e as gravações do dia foram canceladas."

A série, ainda sem previsão de lançamento, terá as atrizes Débora Falabella, Leandra Leal e Tais Araújo como protagonistas, vivendo ativistas de uma ONG da Amazônia. Leandra Leal publicou nos últimos dias algumas imagens feitas na região da Amazônia.