Acidente durante gravação de série da Globo deixa uma pessoa morta

A Rede Globo emitiu nesta quinta-feira, 13, uma nota para confirmar um acidente ocorrido durante as gravações de sua nova série, "Aruanas", uma coprodução com a Maria Farinha Filmes, que está sendo filmada na Amazônia.
De acordo com o comunicado, o barco que dava apoio à Maria Farinha nas gravações na Amazônia colidiu com outra embarcação. Os dois ocupantes, Paulo Henrique Xavier Cardoso e Lucas Henrique Xavier Cardoso, foram socorridos imediatamente no local, mas Lucas morreu.
Na nota, a Maria Farinha Filmes e a Globo dizem lamentar profundamente o ocorrido e que estão ao lado da família e dos envolvidos, "para providências e apoio com todo o necessário". Ainda segundo a rede de televisão, "as autoridades locais estão apurando o acidente e as gravações do dia foram canceladas."
A série, ainda sem previsão de lançamento, terá as atrizes Débora Falabella, Leandra Leal e Tais Araújo como protagonistas, vivendo ativistas de uma ONG da Amazônia. Leandra Leal publicou nos últimos dias algumas imagens feitas na região da Amazônia.
Thainá Duarte, que interpreta uma estagiária na série, se junta ao trio de protagonistas e completa o time que investiga uma quadrilha de crimes ambientais na Amazônia.