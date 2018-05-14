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Ação de estreia de 'Segundo Sol' é adiada devido à chuva

Ação seria na praça de Coqueiral de Itaparica, com direito a telão e shows
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 20:14

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 20:14

Segundo Sol: Ícaro (Thales Miranda), Luzia ( Giovanna Antonelli ), Beto ( Emilio Dantas ) e Manuela (Rafaela Brasil) Crédito: Globo / João Cotta
Por conta da chuva, a ação de estreia da nova novela das nove Segundo Sol, na pracinha de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, foi adiada. Segundo a organização, a nova data será divulgada ainda nesta semana.
O evento estava marcado para acontecer nesta segunda-feira (14) e o primeiro capítulo da trama iria ser exibido para os telespectadores em um telão montado na praça. No local, também seria realizado o pocket show da cantora Flávia Mendonça e a apresentação do grupo Capoeira Brasil. Em breve será anunciada a nova data da ação, basta ficar ligado na programação da TV Gazeta e nas redes sociais da emissora.
A novela Segundo Sol chega para substituir O Outro Lado do Paraíso e vai ao ar logo após o Jornal Nacional, na TV Gazeta. Além disso, vale lembrar que o programa Conexão Litoral, da rádio Litoral FM, desta segunda (14) entrará no clima da novela e será uma edição especial somente com músicas da trilha sonora.
Com uma temática otimista e histórias envolventes, Segundo Sol mostra a importância de recomeçar, de tentar de novo. Lembrando aos telespectadores que "Só você pode dar uma nova chance para a sua vida". Escrita por João Emanuel Carneiro, o elenco conta com nomes conhecidos, como Giovanna Antonelli, Deborah Seco, Emilio Dantas, Adriana Esteves, Vladimir Brichta e Chay Suede.
De acordo com o autor, a trama é focada nas relações pessoais e no valor da família. Todos nós podemos ter a oportunidade de um novo começo e somos os protagonistas dessa mudança. A novela vai mostrar isso por meio da trajetória da personagem Luzia e de outros, como o Beto Falcão e o Roberval, cujas famílias também são muito importantes na trama, explicou João Emanuel.

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