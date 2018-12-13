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CINEMA

Academia cogita realizar Oscar 2019 sem apresentador

Nenhum nome foi apresentado após renúncia de Kevin Hart

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 15:48
Estatueta do Oscar Crédito: Oscars/Divulgação
Após o comediante Kevin Hart desistir de apresentar a 91ª cerimônia do Oscar, em fevereiro de 2019, a Academia responsável pela organização está cogitando realizar a premiação sem apresentador. De acordo com a Variety, o grupo foi pego de surpresa com o anúncio de Hart e agora está considerando diversas possibilidades para a apresentação da cerimônia, inclusive deixá-la sem um anfitrião. A última edição do Oscar sem apresentador foi em 1989.
Apresentadores de talk shows, como Jimmy Kimmel, Jon Stewart e David Letterman, também estão sendo cotados, mas, até o momento, nenhuma decisão foi divulgada.

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