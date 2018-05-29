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TELEVISÃO

ABC cancela série após comentários racistas de protagonista

Roseanne Barr citou o filme 'Planeta dos Macacos' para criticar uma mulher negra

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 20:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 20:00
A atriz Roseanne Barr (centro) teve sua série cancelada após fazer comentário racista no Twitter Crédito: Divulgação/ABC
A rede de TV norte-americana ABC cancelou nesta terça-feira, 29, o remake da série Roseanne, horas depois de sua protagonista, Roseanne Barr, publicar um comentário racista em seu Twitter.
"A declaração no Twitter de Roseanne é abominável, repugnante e inconsistente com nossos valores, e decidimos cancelar sua série", disse o presidente da ABC Entertainment, Channing Dungey, em um comunicado enviado à imprensa.
A atriz Roseanne Barr causou controvérsia ao criticar Valerie Jarrett, que foi assessora do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, ao afirmar em uma mensagem racista que, se a "Irmandade Muçulmana e o Planeta dos Macacos tivessem um bebê", seria Valerie.
"Peço desculpas a Valerie Jarrett e para todos os americanos. Estou profundamente arrependida por fazer uma piada ruim sobre suas políticas e sobre seu visual. Me desculpem - minha piada foi de mau gosto", escreveu, posteriormente, em seu Twitter.

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