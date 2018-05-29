ABC cancela série após comentários racistas de protagonista

A atriz Roseanne Barr (centro) teve sua série cancelada após fazer comentário racista no Twitter Crédito: Divulgação/ABC

A rede de TV norte-americana ABC cancelou nesta terça-feira, 29, o remake da série Roseanne, horas depois de sua protagonista, Roseanne Barr, publicar um comentário racista em seu Twitter.

"A declaração no Twitter de Roseanne é abominável, repugnante e inconsistente com nossos valores, e decidimos cancelar sua série", disse o presidente da ABC Entertainment, Channing Dungey, em um comunicado enviado à imprensa.

A atriz Roseanne Barr causou controvérsia ao criticar Valerie Jarrett, que foi assessora do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, ao afirmar em uma mensagem racista que, se a "Irmandade Muçulmana e o Planeta dos Macacos tivessem um bebê", seria Valerie.