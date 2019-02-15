A poesia urgente do rapper cearense Nego Gallo

Há pouco mais de dez anos, quando integrava o lendário grupo Costa a Costa ao lado de Don L e cia., Nego Gallo já ajudava a escrever a história do rap nacional. Não há como processar sua nova mixtape, “Veterano”, sem passar por essa trajetória. Primeiro grande lançamento da cena em 2019, a mídia traz um panorama pessoal do rapper de 44 anos sobre as chagas abertas em Fortaleza, cidade onde tem raízes fincadas.

Composto por onze faixas, o trabalho foi desenvolvido ao longo de oito meses por Gallo (também Carlos ou apenas Carlin) e um de seus fiéis escudeiros, Coro MC. O arremate foi praticamente apadrinhado por Don L, responsável por fazer a ponte com o produtor Léo Grijó, velho conhecido na cena paulistana.

O resultado seguiu à risca a fórmula dos melhores discos de rap: letras contundentes e flow original (como já era marca de Gallo) que revela batidas de trap bem combinadas a levadas de reggae, dancehall e cumbia villera – um apanhado da cultura de rua de Fortaleza (e não só).

“Aqui, nós vivemos essa musicalidade. O reggae está presente em todos os bairros da cidade. É um universo que dialoga com isso, com a música jamaicana, mas também com outros ritmos bem latinos”, destaca Carlin, em entrevista por telefone ao Gazeta Online.

Diálogos

Logo no início, em “No Meu Nome”, a mixtape revela que foi feita para quem gosta do rap “bate-cabeça”. Aqui, Don L surge novamente, desta vez com participação direta, dividindo os vocais com Gallo para embalar a primeira grande crônica da sequência. A faixa mostra um diálogo entre pessoas de classes sociais distintas e conduz bem o enredo da mixtape, que calhou de ganhar as ruas ao mesmo tempo em que o Ceará vivia uma onda de violência atribuída ao crime organizado.

De ponta a ponta, os versos de Gallo revelam uma cidade partida que vai muito além dos ataques considerados pontuais em janeiro. Embora tenha sido produzida a partir da vivência do rapper em um dos maiores centros do Nordeste, a mixtape traz questões familiares a moradores dos mais diversos lugares.

“Eu percebi que a gente vive de uma forma que essa dinâmica da desigualdade nos impõe. Isso mostra que não estou sozinho. Com a mixtape, sei que contribuí para algum momento de paz e de reflexão para muita gente”, conta Gallo, que atuou como redutor de danos com moradores de rua e usuários de drogas durante o hiato entre o Costa a Costa e o lançamento dos trabalhos solo – além de “Veterano”, lançou “Carlin Voltou” em 2016.

O rapper firma posição entre os grandes nomes que ascenderam nos últimos anos fora do eixo Rio-São Paulo, provando a diversidade e a relevância do rap produzido em cidades como Belo Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza.

“Nomes pontuais como Don L, Diomedes, Baco Exu do Blues e Djonga entregaram trabalhos incríveis nos últimos quatro anos, mas ainda são exceção à regra. Outros caras de fora do Nordeste também representam essa nova linguagem, que é a cara do novo rap, do novo hip hop, que busca não ser machista, xenófobo... O novo é isso. O modelo velho não nos interessa. Muita gente protela essa mudança, mas pra nós as discussões estão em outro nível. Eu vejo o Nordeste como o novo”, conclui, como quem, sem pânico de nada, sabe o que precisa ser dito.

Veterano

Nego Gallo. Independente, 11 faixas. Disponível nas plataformas de streaming digital.