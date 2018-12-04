A poesia tropical pelo olhar da fotógrafa Renata Vale

Mostrar aos outros seu próprio ponto de vista sobre a praia, lugar onde mais gosta estar na vida, é o principal objetivo da fotógrafa cearense Renata Vale na exposição A Brisa do Mar, que abre hoje, às 19 horas, na Mosaico Fotogaleria, em Vitória.

A mostra reúne doze fotografias produzidas por Renata  dez delas na Praia da Baleia, em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, e duas no Porto das Dunas, em Aquiraz, no Ceará. As imagens mostram sombras, texturas, cenários de por do sol, além da interação de banhistas e ciclistas com a paisagem.

A praia, para mim, remete a momentos alegres, ou até mesmo reflexivos. Desde que me mudei para São Paulo, ficava inquieta por não ter a praia por perto. Depois que conheci a Praia da Baleia, passo quase todo final de semana lá e, sempre que possível, com minha câmera também, conta a fotógrafa.

O ponto de partida para a produção da série de fotos expostas foi quase um acidente: em mais um dia de praia, a cearense aproveitou para fazer alguns registros, quando viu que não tinha se atentado para a velocidade do obturador, a janelinha que controla a exposição do sensor da câmera à luz no momento da captura da imagem. O resultado? Fotografias com movimentos, tons e texturas que lembram obras impressionistas.

Quando vi no que tinha dado, amei. Comecei a testas várias velocidades em vários momentos do dia e fui desenvolvendo a melhor forma de fazer essa captura, para ver a luz melhor e ir brincando. Foi a forma que encontrei de me comunicar sobre a praia através dessas fotos borradas.

No fim das contas, Renata Vale encarou o exercício como uma importante ferramenta de autoconhecimento, já que também percebeu que as fotos tinham a ver com o momento pelo qual atravessava na vida.

Renata é natural de Fortaleza, mas mora em São Paulo desde 2011. Por lá, foi empresária até poucos anos atrás. Pelo incentivo de uma amiga, cursou Fotografia na Escola Panamericana de Arte e Design, na capital paulista, e descobriu uma nova vocação.

Fiquei a pensar por que tinha gostado tanto dessas fotos e vi que elas falavam muito de mim, do meu momento. Tinha deixado meu negócio, estava estudando fotografia, com outra cabeça, comecei a fazer terapia... Vejo que as fotos mostram uma transição, uma mudança, diz.

As imagens foram expostas recentemente na Photosynthesis Gallery, e na G8 Cultural Center, ambas em Sófia, na Bulgária, onde o fotógrafo Tadeu Bianconi teve o primeiro contato com a obra de Renata e reconheceu uma afinidade com o estilo de vida dos capixabas, em geral aficionados pelo mar.

Em breve, as fotos seguem também para a cidade de Varna, no Mar Negro, e em seguida para exposições na Grécia e na Macedônia.

Exposição A Brisa do Mar

Abertura: Hoje, às 19h.

Visitação: Até o dia 18 de janeiro. De segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.

Onde: Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, Shopping Victoria Mall, térreo, loja 18, Mata da Praia, Vitória.

Entrada gratuita.