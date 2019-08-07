'A Pequena Sereia': Queen Latifah será Úrsula em musical

Atriz está animada com o novo papel e fez post nas redes sociais

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 11:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2019 às 11:37
A atriz Queen Latifah Crédito: Reprodução/Instagram @queenlatifah
Antes que a Disney comece as filmagens da versão live-action de "A Pequena Sereia", a emissora norte-americana ABC produzirá um musical da história para a televisão. No elenco, Auli'i Cravalho será a personagem principal e Queen Latifah estará no papel de Úrsula.
A produção, que será transmitida em 5 de novembro, também contará com o cantor Shaggy interpretando o caranguejo Sebastian.
No Instagram, Queen Latifah comemorou sua participação no projeto. "Felizmente, eu sei um pouco de magia", escreveu ela, citando um techo da música que é tema da história.
"Animada por ser parte d'O Maravilhoso Mundo da Disney apresenta A Pequena Sereia ao vivo", acrescentou a atriz e cantora na legenda. Na imagem, ela aparece caracterizada como a personagem.
Para o espetáculo, será usada a música da animação original, assim como do musical da Broadway que foi premiado com o prêmio Tony. O filme original celebra 30 anos em 2019 e a Disney já definiu quem será Ariel no live-action: Halle Bailey.

