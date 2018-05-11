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'A Noite do Jogo' brinca com o limite entre a realidade e a ficção

Filme merece atenção em meio aos grandes filmes da temporada

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 19:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 19:28
A Noite do Jogo Crédito: WARNER BROS.
Algo engraçado de se perceber é como alguns filmes pequenos aparecem em meio a grandes estreias. O exemplo da vez é o longa A Noite do Jogo, que surge durante o alvoroço em torno de Vingadores: Guerra Infinita  este, com poucas semanas em cartaz, já bateu vários recordes de bilheteria.
Mesmo menor e com menos apelo junto ao público, o filme, que estreou nos cinemas do Estado na última quinta-feira (10), merece a atenção daqueles que procuram uma comédia diferenciada para o fim de semana. Dirigida por John Francis Daley e Jonathan Goldstein, a produção conta a história de um grupo de amigos que se reúnem regularmente para noites de jogos. Mas, quando o irmão de um deles passa a participar das reuniões, a linha entre brincadeira e realidade passa a ficar cada vez mais tênue.
Os diretores, que debutaram no cinema com o péssimo Férias Frustradas (2015), parecem ter aprendido com os incontáveis erros de seu primeiro filme e entregaram um longa divertido, sagaz e muito engraçado. O trabalho da dupla é extremamente elegante e inventivo desde a primeira cena: eles abrem o longa com uma montagem muito bem executada e editada que estabelece o casal principal. Eles também acrescentam um certo sarcasmo na forma de conduzir as cenas de violência, fazendo piadas com elementos de suspense, ação e até terror, uma escolha que, junto ao elenco afiado, resulta num ótimo trabalho.
Entretanto, esse crédito não deve ser dado apenas a Daley e Goldstein. O roteiro de Mark Perez também é muito perspicaz, brincando tanto com a expectativa do público, quanto com o senso de realidade dos acontecimentos, deixando a trama bastante imprevisível, algo que não é muito comum em comédias.
ATUAÇÕES
No filme, Jason Bateman (Max) traz uma atuação similar a trabalhos passados, como na série Arrested Development, fazendo observações do absurdo que acontece em cena e criando um personagem muito engraçado e divertido. O mesmo pode ser dito de Lamorne Morris (Kevin) e Kylie Bunbury (Michelle), que também entregaram um ótimo humor.
Porém, Rachel McAdams (Annie) e Jesse Plemons (Gary) roubam a cena. Ela, com seu carisma e excelente timing cômico; ele, com um personagem extremamente estranho e divertido de ver em tela. Algo que não pode ser dito de Billy Magnussen (Ryan), que começa bem, mas acaba virando uma piada repetida e sem graça dentro do longa. Além deste personagem, a produção tem um defeito comum entre as comédias: ser longo demais, se estendendo 15 minutos além do necessário no ato final, tornando o filme arrastado.
Apesar destes defeitos, A Noite do Jogo é carregado de qualidades e vale a ida ao cinema. Durante as próximas semanas, ele deve encontrar seu público no meio da atual enxurrada de blockbusters.

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