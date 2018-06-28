'A Morte de Stálin' faz graça com jogo político

A Morte de Stalin mostra briga política por poder Crédito: Paris Filmes/Divulgação

É difícil imaginar que um filme que trate dos últimos dias de Josef Stalin  e de todo jogo de tramas políticas que veio depois  seja transformado em uma comédia. Baseado na HQ homônima de Fabien Nury e Thierry Robin, A Morte de Stalin faz justamente isso ao acompanhar de perto os acontecimentos que sucederam o dia 5 de março de 1953, dia da morte do ex-ditador soviético.

O tom cômico do roteiro contrasta com a seriedade do momento retratado. O comitê de Stalin se reúne para os ritos do funeral, mas estão realmente preocupados, claro, é com o processo de sucessão. Malenkov (Jeffrey Tambor) é o vice e a escolha lógica, mas é um sujeito fraco, um fantoche nas mãos do secretário Lavrentiy Beria (Simon Russel Beale), um sujeito deplorável (sério... procurem no Google). Neste cenário surge a figura de Nikita Khrushchov (Steve Buscemi), um inteligente articulador, com ideias reformistas.

O diretor Armando Iannucci, em seu segundo longa, traz ao filme sua experiência à frente de séries como Veep. Os diálogos são acelerados à lá Aaron Sorkin (West Wing, Newsroom) e funcionam como fios condutores na trama sem, em momento algum, se aproximarem da exposição exagerada.

O filme ainda tem atuações seguras de protagonistas e coadjuvantes (Andrea Riseborough está ótima como a filha do ditador) e até algo interessante: por escolha do diretor, os soviéticos do filme falam inglês com seus próprios sotaques  britânicos, irlandeses, americanos do sul, do norte... Tudo isso para representar a miscigenação cultural da União Soviética dos anos 1950; o próprio Stalin nasceu na Geórgia, cujos habitantes carregam um linguajar mais operário, e não na Rússia.

HISTÓRIA

É impossível não acabar de assistir ao filme e correr para conferir se os detalhes da história são reais. Neste caso, fica a resposta: a maioria das coisas realmente aconteceu. Algumas delas são tão bizarras que fica difícil de acreditar nelas  como o fato de Vasily (Rupert Friend), filho de Stalin e responsável pelo time de hóquei do país, ter tentado trocar os jogadores sem avisar a ninguém após um acidente aéreo que vitimou os selecionados originais.