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CINEMA

'A Culpa é das Estrelas' terá versão de Bollywood

O jovem casal será interpretado por atores nascidos na Índia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 16:14

Publicado em 21 de Março de 2018 às 16:14

A culpa é das estrelas Crédito: Divulgação
O livro "A Culpa é das Estrelas", de John Green, fez tanto sucesso que virou filme e levou uma legião de leitores às salas de cinema de todo o mundo. Agora, o drama vivido por Gus e Hazel ganhará uma nova versão cinematográfica, mas produzida em Bollywood.
O jovem casal será interpretado por Sanjana Sanghi, de 21 anos, e Sushant Singh Rajput, de 32 anos, ambos nascidos na Índia. A produção será dirigida por Mukesh Chhabra e terá músicas de A.R. Rahman.
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John Green e os atores que interpretaram o casal no filme lançado em 2014, Shailene Woodley e Ansel Elgort, se mostraram animados com a novidade. No Twitter, eles falaram sobre a produção: "Não acredito que isso está acontecendo. Maravilhoso!", escreveu o autor da história.

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