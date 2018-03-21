'A Culpa é das Estrelas' terá versão de Bollywood

A culpa é das estrelas Crédito: Divulgação

O livro "A Culpa é das Estrelas", de John Green, fez tanto sucesso que virou filme e levou uma legião de leitores às salas de cinema de todo o mundo. Agora, o drama vivido por Gus e Hazel ganhará uma nova versão cinematográfica, mas produzida em Bollywood.

O jovem casal será interpretado por Sanjana Sanghi, de 21 anos, e Sushant Singh Rajput, de 32 anos, ambos nascidos na Índia. A produção será dirigida por Mukesh Chhabra e terá músicas de A.R. Rahman.