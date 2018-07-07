A arte milenar do improviso e da poesia na Batalha do 811

Batalha 811 Crédito: Alex Varas/Divulgação

Aos que perguntam sobre o papel da poesia na sociedade, aos que constatam a ausência de espaço para diálogo e performance poética no contemporâneo, sugiro uma ida a Serra Dourada 3, numa sexta-feira à noite. Chegue cedo. Observe. No coreto da praça, DJ Dandão provavelmente já terá colocado um clássico da black music para abrir os trabalhos, avisando que a festa acaba de começar. Observe, ao fundo, nos bancos, os vários grupos, em sua maioria de adolescentes, que circulam, articulam, trocam palavras aqui e acolá. Direcione um pouco mais o ouvido nessa direção, tal qual dentro de um coletivo ou na mesa de um bar somos atraídos pela conversa alheia, e tente apreender a maneira como ali são tecidas palavras de diversas cores e ritmos. Em instantes, os MCs Vandim e Bodaum irão convocar para o centro do palco os dispostos à luta.

O clima é de arena. Plateia em círculo. No centro, os gladiadores. Armas em punho: 90 segundos de fogo cruzado. Armas? Sim, armas. Só que plugadas no sistema de som. A munição? A mãe de todas as artes: a poesia. Todas as sextas, às 19h, é certo que o coreto da praça transforma-se na arena de uma das batalhas de MCs mais significativas do Estado: a Batalha do 811 (referência à linha de ônibus que liga o bairro ao Terminal de Laranjeiras). Jovens de diversos pontos da Grande Vitória, munidos de versos, ritmos e disposição, enfrentam-se, buscando ser o que leva a melhor no flow.

A batalha possui regras: cada MC tem direito a 45 segundos de improviso; se houver empate, o relógio corre novamente para ambos lados. Quem decide o vencedor? A plateia, cuja composição vai de participantes do duelo (jovens MCs, em sua maioria homens, hegemonia esta que pouco a pouco tem sido quebrada pelo número crescente de mulheres dispostas a ocupar esses espaços), a amantes do rap e moradores do bairro, que aos poucos têm assimilado o evento como ambiente cultural, familiar, que traz arte e diversão para um ambiente até então ocioso e esvaziado.

Verso, rima, ritmo e improviso sempre andaram juntos. Aristóteles na Poética já apontava para a existência de um gosto instintivo nos homens pelo ritmo e a harmonia, uma tendência natural à imitação. Afirmava ainda que foram os mais aptos a essas qualidades que deram nascimento à poesia, partindo, vejam!, de improvisações. Embora a leitura aristotélica seja atravessada por um caráter moralizante, era no temperamento poético de menor valor social, o metro jâmbico, que localizava o dispositivo de invenção, ainda que não lapidado e, portanto, não assentado no ponto mais alto da poética. Ele pressentiu a poesia improvisada, sinônimo de rua desde a antiguidade aos nossos dias. E se na Idade Média a figura do Trovador leva-a a frequentar os salões da nobreza, a figura do Jogral (o artista de rua que fazia da diversão pública o seu ganha-pão) não a deixa perder seu status de coisa pública; se a figura do poeta nos tempos de inquisição e contrarreforma é cooptada pelo estado religioso, a poesia improvisada desloca para si o papel de voz ativa, crônica oral do cotidiano, como pode ser notada nos poemas atribuídos a Gregório de Matos, que assustou com sua língua luciferina os territórios baianos e pernambucanos do século XVII. Não é gratuito enxergar uma linha que liga a sátira gregoriana ao canto improvisado, à composição espontânea de repentistas nordestinos que retiram o ganha-pão diário das palavras que criam no cotidiano das grandes cidades brasileiras; assim como não é desprovido de lastro ver um elo entre os duelos repentistas e as batalhas de MCs, elas também produzidas e estimuladas por jovens jograis modernos, em sua maioria da periferia, que fazem da palavra a munição necessária para o que necessitam dizer.

Falar de batalhas de rimas é falar de rap, da cultura hip hop nascida nos Estados Unidos dos anos 1970. É naquele contexto que surgem as primeiras batalhas, que aconteciam nas esquinas do Bronx.

No Brasil, onde a cultura aparece nos anos 1980, é a partir de 1990 que as batalhas ganham corpo, sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo, e os frutos são imensos: Emicida, Marechal e Clara Lima têm em comum o fato de serem vencedores de importantes duelos de freestyle.

A história do freestyle no Espírito Santo passa por Serra Dourada 3. O principal grupo de rap do Estado, Suspeitos na Mira, nasceu ali. E foi na casa de um dos seus fundadores que surgiu uma das primeiras batalhas do Estado, a Batalha Interna BSP. Para Fredone (MC e um dos grafiteiros mais importantes do país), a batalha foi um projeto social, no qual vários rappers iniciantes mostraram suas criações aos mais velhos, que não só as avaliaram, mas fizeram um trabalho de base, histórico inclusive, mostrando como o rap, enquanto forma, se estruturava. L Brau (membro do Suspeitos, produtor, compositor e radialista) não foi apenas alguém que cedeu o espaço de casa, mas um articulador social de um lugar para formação de rappers no Estado.

Assim, a Batalha do 811, nascida em 2017, é renascimento e continuidade de algo que nunca morreu por ali: a poesia improvisada, o freestyle, que, ao lado do skate, ocupa há mais de trinta anos o imaginário da juventude do bairro. É significativo ver a praça cada vez mais ocupada por famílias, todas encantadas com o apreço dos filhos pela arte da palavra e a cultura hip hop. Construído a várias mãos, o evento tem levado jovens não somente a gostar de rap, mas a escrever, cantar e estudar essa cultura.

Em Serra Dourada 3, a arte milenar do improviso, a poesia, pulsa. A saída, DJ Ld Fli é quem diz: a saída é sempre da rua para a rua.