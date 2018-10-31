6º Festival de Música Erudita leva apresentações gratuitas a Vitória

Democratizar a música erudita e torná-la cada vez mais próxima do público é um dos principais objetivos do Festival de Música Erudita, que chega à 6ª edição neste ano. O evento começa no próximo sábado, dia 3 de novembro, e segue até o dia 24, com os tradicionais concertos no Teatro Carlos Gomes, em Vitória, além de outras apresentações em patrimônios, escolas e asilos da cidade.

Ao todo, serão 12 concertos e uma ópera, resultando em 20 apresentações. Além de popularizar a música erudita, o evento também busca ampliar o mercado de trabalho para os mais diversos artistas e profissionais do meio, tanto nas áreas de canto e instrumental, quanto na área cênica.

Para esta edição, há três pontos destacados pela organização: um espetáculo em homenagem a Zumbi dos Palmares; os concertos itinerantes, que chegarão a escolas públicas e casas de repouso; e apresentações em patrimônios como o Convento da Penha e a Catedral de Vitória.

Vemos que a cada ano, o público do festival cresce. As pessoas se encantam pela música clássica, porque percebem que não é algo distante, elitista. É um festival que inclui todas as artes, que conta histórias, ressalta o diretor do festival, Tarcísio Santório.

HOMENAGENS

Reconhecida cantora lírica capixaba, Natércia Lopes também faz parte da organização e se apresenta em mais de um evento dentro do festival. A artista engrossa o coro de Tarcísio em prol da popularização da música erudita, e faz questão de ressaltar as homenagens ao professor Alceu Camargo, um dos fundadores da Oses, e ao maestro Roberto Duarte.

Vamos também fazer uma homenagem ao congo, que é uma expressão cultural muito importante nossa. Não há espaço para discriminação, tudo é música, e precisamos prestigiar o que é destaque no Estado. Queremos levar a música clássica a quem menos teve oportunidade de frequentar teatros, pra socializar a música erudita, para acabar com preconceitos bobos, ressalta a soprano, que se apresenta no concerto de abertura do festival, no próximo sábado, dia 3.

Todas apresentações são gratuitas e os ingressos devem ser retirados uma semana na bilheteria do teatro.

Programação

3 de novembro

Concerto de abertura  Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Às 20h, no Teatro Carlos Gomes, com Roberto Duarte (regência) e Natércia Lopes (soprano).

4 a 9 de novembro

5ª Exposição de Artes Visuais - Instalação Revivendo o Melpômene. Das 9h às 21h, na Praça Costa Pereira, com curadoria de Colette Dantas.

8, 9 e 11 de novembro

Ópera O Diletante  João Guilherme Ripper. Às 20h (dias 8 e 9) e às 19h (dia 11), no Teatro Carlos Gomes, com a Oses.

14 de novembro

Concerto Social  Orquestra Jovem Vale Música. Às 20h, no Teatro Carlos Gomes, com regência de Lucas Anízio e Matheus Cutini no piano.

16 de novembro

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Às 20h, no Teatro Carlos Gomes, com regência de Helder Trefzger, Natércia Lopes e Meire Norma (sopranos), Alexandre Bianque (tenor), Alessandro Santana (baixo-barítono), Coro Sinfônico da Fames e Sanny Souza (maestro de coro).

17 de novembro

Quinteto Villa-Lobos. Às 20h, no Teatro Carlos Gomes, com Rubem Schuenck (flauta), Luis Carlos Justi (oboé), Paulo Sérgio Santos (clarineta), Aloysio Fagerlande (fagote) e Philip Doyle (trompa).

20 de novembro

Concertos especiais  Homenagem a Zumbi dos Palmares. Às 20h, no Teatro Carlos Gomes, com os solistas Elaine Vieira e Peujor, Coral Opus Liberi e Conjunto de Câmara da Cia. de Ópera do Espírito Santo.

22 de novembro

Duo Piano & Cello. Às 20h, no Teatro Carlos Gomes, com Sanny Souza (violoncelo) e Willian Lizardo (piano).

23 de novembro

Orquestra Jovem de Sopros e Percussão da Fames. Às 20h, no Teatro Carlos Gomes, com regência de Marcelo Madureira.

24 de novembro

Ensemble São Paulo. Às 20h, no Teatro Carlos Gomes, com Betina Stegmann (violino), Nelson Rios (violino), Marcelo Jaffé (viola), Rafael Cesário (violoncelo), Fernando Tomimura (piano).

Concertos itinerantes

04 de novembro, às 9h

CORAL ARCELORMITTAL - Adolfo Alves, maestro titular; Wilson Olmo, preparador vocal e maestro adjunto; Elenísio Junior, pianista. Local: Igreja Central Nossa Senhora da Conceição  Serra Sede/Serra.

06 de novembro, às 14h

O CONGO E O ERUDITO - Banda de Congo da Serra. Quinteto de Cordas da COES  Cia de Ópera do Espírito Santo. Local: EMEF Ismênio Vidigal  Planalto Serrano/Serra.

07 de novembro, às 14h

O CONGO E O ERUDITO - Banda de Congo da Serra. Quinteto de Cordas da COES  Cia de Ópera do Espírito Santo. Local: EEEFM Clóvis Borges Miguel  Serra Sede/Serra.

13 de Novembro, às 14h

O CONGO E O ERUDITO - Banda de Congo da Serra. Quinteto de Cordas da COES  Cia de Ópera do Espírito Santo. Local: EMEF Vercenílio da Silva Pascoal  Joana Darc/Vitória.

13 de Novembro, às 20h

CORAL ARCELORMITTAL - Adolfo Alves, maestro titular; Wilson Olmo, preparador vocal e maestro adjunto; Natércia Lopes, soprano (participação especial); Elenísio Junior, pianista. Local: Catedral Metropolitana  Vitória/ES.

14 de Novembro, às 14h

QUARTETO CAMBURI- Lucas Azevedo, violino; Bruno Mandrade, violino; Ildefonso Barros, viola; Jonathan Azevedo, violoncelo. Local: EMEF São Vicente de Paulo - Centro/Vitória

18 de Novembro, às 10h

CORAL OPUS LIBERI - Cláudio Modesto, maestro titular. Local: Igreja de São Gonçalo  Centro/Vitória.

18 de Novembro, às 15h

CORAL OPUS LIBERI - Cláudio Modesto, maestro titular. Local: Convento de Nossa Senhora da Penha  Prainha/Vila Velha.

21 de Novembro, às 15h