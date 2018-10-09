40 anos de Festa da Polenta: veja o que mudou

Era 1979, quando a Festa da Polenta, tradicional já no calendário de eventos do Espírito Santo, ensaiava ser a maior celebração da cultura italiana no Estado. Na ocasião, o encontro reuniu não mais que 150 pessoas que se juntaram para beber vinho acompanhado de polenta. Com o passar dos anos, a festa foi tomando fama e, com isso, a cada ano, mais pessoas queriam participar do evento.
Hoje, a Festa da Polenta atrai milhares de turistas, movimenta a economia da região de Venda Nova do Imigrante, e promove shows com artistas nacionais. Além disso, já vende até cinco mil garrafas de vinho e é responsável por produzir mais que 20 toneladas de polenta.
A cada ano é mais gente que vem nos visitar, mais famílias que prestigiam o evento. E é nítido que cada vez mais as pessoas, tanto daqui como de fora, levam mais a sério o grande objetivo da festa, que é valorizar a cultura italiana
Para resgatar a memória da festa e sua trajetória até os dias de hoje, o Gazeta Online fez um levantamento que revela, desde a criação do evento, o quanto ele evoluiu. Confira:
MEMÓRIA
1979
Nasce a Festa da Polenta, que aconteceu na Igreja de Venda Nova do Imigrante e reuniu cerca de 150 pessoas. Na ocasião, foi um encontro de famílias da cidade. Foram servidos pratos típicos e polenta
1980
No ano seguinte, o evento já passou a acontecer no pátio do Colégio Salesiano, atual Colégio Fioravante Caliman. Nesta segunda edição aconteceu a missa com a participação do Coral Santa Cecília
1991
Nesse ano nasce a Associação da Festa da Polenta (Afepol). Nesse momento, foram feitas assembleias para ser decidido o presidente da associação. O primeiro a coordenar a festa foi o padre Cleto Caliman, seguido de seu sobrinho Sávio Caliman, mas o primeiro presidente eleito foi Alberto Falcheto.
Ainda em 1991 foi criado o Concurso Rainha e Princesas da Festa da Polenta. Nesse concurso, as competidores são eleitas de acordo com sua beleza e engajamento com a causa da cultura italiana. A primeira rainha foi Andressa Sossai e as princesas foram Wanda Comarela e Alzenira Minete
2004
Nasce o tombo da polenta. Antes era feito como uma brincadeira, mas a partir desta data se tornou um dos pontos altos do evento. O panelão em que é feita a iguaria é uma réplica perfeita das panelas usadas pelos primeiros imigrantes italianos
2007
Foi criado o "panelaço". O que também era uma brincadeira se tornou tradição. No último domingo de festa, toda a equipe da cozinha e organização bate tampas de panela para sinalizar que tudo deu certo
2009
Precisando de mais visibilidade, chamando cada vez mais turistas e pessoas que cruzavam por Venda Nova, a organização passou a estender uma faixa escrito "Festa da Polenta" na BR 262, um pouco antes de se chegar à cidade
2017
Em 2017, essa faixa passou a ser iluminada, chamando atenção até à noite
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (12)
21h Abertura da 40º Festa da Polenta
21h30 Eleição da 28º Rainha da Festa da Polenta
23h30 Show com New Place Band
SÁBADO (13)
10h Desfile tradicional das famílias de Venda Nova do Imigrante
11h Almoço Típico
11h Show com Toni Boni
13h30 Apresentação de dança com Dei Bambini
14h Show com Deco Dalponte
15h Tombo da Polenta
17h Pausa Técnica
20h Show com Uz Anônimos
22h Show com Ragazzi dei Monti
00h Show Nacional com Luan Santana
02h Show com a Banda Badallados
DOMINGO (14)
09h Missa na Igreja Matriz
11h Almoço Típico
11h Show com Leandro Bellumat
13h Apresentação do coral Sol da Manhã
13h30 Apresentação de dança com Granello Giallo
14h20 Show com Ragazzi dei Monti
16h Tombo da Polenta
16h30 Apresentação de dança com Sempre Avanti
17:00h Apresentação de dança com Blumen der Erde Volkstanzgruppe
17h30 Show com Deco Dalponte
19h30 Show com a Banda Groove
QUINTA-FEIRA (18)
19h30 Show com Ragazzi dei Monti e Tombo da Polenta
21h30 Show com a Banda Rastelo
SEXTA-FEIRA (19)
20h Show com Toni Boni
22h Show com Saulo Simonassi
00h Show com Dom Américo e seus Comparsas
SÁBADO (20)
10h Desfile Cultural Italiano
11h Almoço Típico
11h Show com Brasitalia
13h30 Apresentação de dança com Dei Bambini
14h Show com Toni Boni
15h Tombo da Polenta
17h Pausa Técnica
20h Show com a Banda Moustache
22h Show com Ragazzi dei Monti
00h Show Nacional com Gusttavo Lima
02h Show com a Banda Black Set
DOMINGO (21)
09h Missa na Igreja Matriz
11h Almoço Típico
11h Show com Mirano Schuler
13h Apresentação do coral Sol da Manhã
13h30 Apresentação de dança com Granello Giallo
14h20 Show com Ragazzi dei Monti
16h Tombo da Polenta
16h30 Apresentação de dança com Sempre Avanti
17h Show com Toni Boni
19h Show com Marcos e Willian
SERVIÇO
40ª Festa da Polenta
Local: Polentão - Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Av. Pedro Minete, 59, Venda Nova do Imigrante)
Data: de 12, 13, 14 e 18 a 21 de outubro
Ingressos: de R$ 10 a R$ 70 - Vendas por meio do superticket.com.br
Mais informações: (28) 3546-2112
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