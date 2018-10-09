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Histórico da festa

40 anos de Festa da Polenta: veja o que mudou

Festa acontece em Venda Nova do Imigrante com gastronomia e muitas atrações musicais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 19:53

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 19:53

Era 1979, quando a Festa da Polenta, tradicional já no calendário de eventos do Espírito Santo, ensaiava ser a maior celebração da cultura italiana no Estado. Na ocasião, o encontro reuniu não mais que 150 pessoas que se juntaram para beber vinho acompanhado de polenta. Com o passar dos anos, a festa foi tomando fama e, com isso, a cada ano, mais pessoas queriam participar do evento. 
> Festa da Polenta 2018 comemora 40 anos com Luan Santana e Gusttavo Lima
Hoje, a Festa da Polenta atrai milhares de turistas, movimenta a economia da região de Venda Nova do Imigrante, e promove shows com artistas nacionais. Além disso, já vende até cinco mil garrafas de vinho e é responsável por produzir mais que 20 toneladas de polenta. 
A cada ano é mais gente que vem nos visitar, mais famílias que prestigiam o evento. E é nítido que cada vez mais as pessoas, tanto daqui como de fora, levam mais a sério o grande objetivo da festa, que é valorizar a cultura italiana
Camilo Meneguetti, presidente da Associação Festa da Polenta (Afepol)
Para resgatar a memória da festa e sua trajetória até os dias de hoje, o Gazeta Online fez um levantamento que revela, desde a criação do evento, o quanto ele evoluiu. Confira: 
MEMÓRIA
1979
Nasce a Festa da Polenta, que aconteceu na Igreja de Venda Nova do Imigrante e reuniu cerca de 150 pessoas. Na ocasião, foi um encontro de famílias da cidade. Foram servidos pratos típicos e polenta
1980
No ano seguinte, o evento já passou a acontecer no pátio do Colégio Salesiano, atual Colégio Fioravante Caliman. Nesta segunda edição aconteceu a missa com a participação do Coral Santa Cecília
1991
Nesse ano nasce a Associação da Festa da Polenta (Afepol). Nesse momento, foram feitas assembleias para ser decidido o presidente da associação. O primeiro a coordenar a festa foi o padre Cleto Caliman, seguido de seu sobrinho Sávio Caliman, mas o primeiro presidente eleito foi Alberto Falcheto.
Ainda em 1991 foi criado o Concurso Rainha e Princesas da Festa da Polenta. Nesse concurso, as competidores são eleitas de acordo com sua beleza e engajamento com a causa da cultura italiana. A primeira rainha foi Andressa Sossai e as princesas foram Wanda Comarela e Alzenira Minete
As primeiras rinha e princesas da Festa da Polenta: Andressa Sossai, Wandra Comarela e Alzenira Minete Crédito: Afepol/Divulgação
2004
Nasce o tombo da polenta. Antes era feito como uma brincadeira, mas a partir desta data se tornou um dos pontos altos do evento. O panelão em que é feita a iguaria é uma réplica perfeita das panelas usadas pelos primeiros imigrantes italianos
2007
Foi criado o "panelaço". O que também era uma brincadeira se tornou tradição. No último domingo de festa, toda a equipe da cozinha e organização bate tampas de panela para sinalizar que tudo deu certo
"Panelaço" durante o evento: tradição da Festa da Polenta sinaliza que tudo na cozinha correu como o previsto Crédito: Afepol/Divulgação
2009
Precisando de mais visibilidade, chamando cada vez mais turistas e pessoas que cruzavam por Venda Nova, a organização passou a estender uma faixa escrito "Festa da Polenta" na BR 262, um pouco antes de se chegar à cidade
2017
Em 2017, essa faixa passou a ser iluminada, chamando atenção até à noite
Faixa da Festa da Polenta na BR 262 iluminada à noite Crédito: Afepol/Divulgação
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (12)
21h  Abertura da 40º Festa da Polenta
21h30  Eleição da 28º Rainha da Festa da Polenta
23h30  Show com New Place Band
SÁBADO (13)
10h  Desfile tradicional das famílias de Venda Nova do Imigrante
11h  Almoço Típico
11h  Show com Toni Boni
13h30  Apresentação de dança com Dei Bambini
14h  Show com Deco Dalponte
15h  Tombo da Polenta
17h  Pausa Técnica
20h  Show com Uz Anônimos
22h  Show com Ragazzi dei Monti
00h  Show Nacional com Luan Santana
02h  Show com a Banda Badallados
DOMINGO (14)
09h  Missa na Igreja Matriz
11h  Almoço Típico
11h  Show com Leandro Bellumat
13h  Apresentação do coral Sol da Manhã
13h30  Apresentação de dança com Granello Giallo
14h20  Show com Ragazzi dei Monti
16h  Tombo da Polenta
16h30  Apresentação de dança com Sempre Avanti
17:00h  Apresentação de dança com Blumen der Erde Volkstanzgruppe
17h30  Show com Deco Dalponte
19h30  Show com a Banda Groove
QUINTA-FEIRA (18)
19h30  Show com Ragazzi dei Monti e Tombo da Polenta
21h30  Show com a Banda Rastelo
SEXTA-FEIRA (19)
20h  Show com Toni Boni
22h  Show com Saulo Simonassi
00h  Show com Dom Américo e seus Comparsas
SÁBADO (20)
10h  Desfile Cultural Italiano
11h  Almoço Típico
11h  Show com Brasitalia
13h30  Apresentação de dança com Dei Bambini
14h  Show com Toni Boni
15h  Tombo da Polenta
17h  Pausa Técnica
20h  Show com a Banda Moustache
22h  Show com Ragazzi dei Monti
00h  Show Nacional com Gusttavo Lima
02h  Show com a Banda Black Set
DOMINGO (21)
09h  Missa na Igreja Matriz
11h  Almoço Típico
11h  Show com Mirano Schuler
13h  Apresentação do coral Sol da Manhã
13h30  Apresentação de dança com Granello Giallo
14h20  Show com Ragazzi dei Monti
16h  Tombo da Polenta
16h30  Apresentação de dança com Sempre Avanti
17h  Show com Toni Boni
19h  Show com Marcos e Willian
SERVIÇO
40ª Festa da Polenta
Local: Polentão - Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Av. Pedro Minete, 59, Venda Nova do Imigrante)
Data: de 12, 13, 14 e 18 a 21 de outubro
Ingressos: de R$ 10 a R$ 70 - Vendas por meio do superticket.com.br
Mais informações: (28) 3546-2112
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