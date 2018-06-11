40 anos após primeiro longa, Jamie Lee Curtis volta ao novo 'Halloween'

A atriz norte-americana Jamie Lee Curtis está de volta a Halloween, 40 anos após o primeiro filme da série. Aos 59 anos, ela vive novamente a personagem Laurie Strode, em um embate final com o assassino Michael Myers para defender a filha Karen (Judy Greer) e a neta Allyson (Andi Matichak).
O novo longa, dirigido por David Gordon Green (O Que Te Faz Mais Forte), ignora todos os eventos desde Halloween 2 - O Pesadelo Continua, de 1981. Também retorna ao elenco o ator Nick Castle, que volta a vestir a máscara do vilão. Filme deve estrear em 25/10.
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