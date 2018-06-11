Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CINEMA

40 anos após primeiro longa, Jamie Lee Curtis volta ao novo 'Halloween'

Também retorna ao elenco o ator Nick Castle, que volta a vestir a máscara do vilão

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 16:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 16:03
Jamie Lee Curtis está de volta à franquia do longa "Halloween" Crédito: USA Today/Reprodução
A atriz norte-americana Jamie Lee Curtis está de volta a Halloween, 40 anos após o primeiro filme da série. Aos 59 anos, ela vive novamente a personagem Laurie Strode, em um embate final com o assassino Michael Myers para defender a filha Karen (Judy Greer) e a neta Allyson (Andi Matichak).
O novo longa, dirigido por David Gordon Green (O Que Te Faz Mais Forte), ignora todos os eventos desde Halloween 2 - O Pesadelo Continua, de 1981. Também retorna ao elenco o ator Nick Castle, que volta a vestir a máscara do vilão. Filme deve estrear em 25/10.
Assista ao trailer de "Halloween" (2018)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026
Imagem de destaque
Prisioneiros algemados e executados: as acusações de crimes de guerra contra o soldado mais condecorado da Austrália

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados