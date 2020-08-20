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3ª temporada de Killing Eve estreia no Globoplay nesta quinta (20)

Todos os oito episódios já estão disponíveis na plataforma; veja o trailer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 11:27

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 11:27

Imagem de divulgação da 3ª temporada da série Killing Eve
Imagem de divulgação da 3ª temporada da série Killing Eve Crédito: Divulgação
Elas já estiveram na mira uma da outra, já foram inusitadas parceiras no trabalho e, agora, parece que vão seguir a vida em caminhos opostos. Para a assassina de aluguel Villanelle (Jodie Comer), Eve (Sandra Oh) está morta após o tiro que levou na Itália. Para a ex-integrante do MI6 Eve, Villanelle nunca a encontrará. Mas uma chocante e inesperada morte as coloca em rota de colisão, na terceira temporada da série exclusiva Killing Eve, que chega ao Globoplay nesta quinta-feira, dia 20.
Em vez de continuar o trabalho com Carolyn (Fiona Shaw), Eve arruma um emprego em um restaurante chinês em Londres e se muda para um apartamento velho e pequeno, enquanto Villanelle é convencida por Dasha (Dame Harriet Walter), responsável por treiná-la e transformá-la na assassina que é, a retornar à ativa. Ao mesmo tempo, Villanelle resolve revisitar seu passado, em uma época que era apenas Oksana, na Rússia.
Uma reviravolta acontece quando uma pessoa próxima a Eve sofre um acidente e morre. Ela fica obstinada a descobrir a causa da morte e reassume o posto como detetive. Apesar da distância física entre as duas, cada avanço na investigação de Eve faz ressurgir a obsessão por Villanelle. Essa jornada de reencontro vai custar seus amigos, familiares, alianças e talvez até uma parte de suas almas.
Assim como nos anos anteriores, a terceira temporada é composta de oito episódios. A quarta temporada de Killing Eve está confirmada, mas teve as gravações adiadas por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

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