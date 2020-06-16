29ª Festa do Imigrante de Santa Teresa será on-line; veja a programação

Festa italiana em Santa Teresa, região Serrana do Espírito Santo, com apresentação do Circolo Trentino Crédito: Reprodução/Instagram @circolotrentinodisantateresa

Quem conhece a cultura italiana sabe que, na mesa da nonna, sempre cabe mais um. A recepção calorosa dos imigrantes italianos e seus descendentes também é outra marca registrada  isso sem falar na tradição do vinho e gastronomia entre as famílias. Mas nada disso deixará de ser celebrado na 29ª Festa do Imigrante Italiano de Santa Teresa. Pela primeira vez, o evento será totalmente online, respeitando as recomendações de isolamento em meio à pandemia do novo coronavírus.

A programação acontece entre os dias 21 e 28 de junho, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Circolo Trentino de Santa Teresa, que organiza a festa. Celio Perini, voluntário e um dos fundadores do Circolo, fala que a expectativa com o evento, desta vez realizado totalmente com patrocínios da iniciativa privada, está grande.

A festa do imigrante é uma grande confraternização. Vamos manifestar nosso amor à distância. Pelo menos, tivemos força e conseguimos realizá-lo para não deixar a data passar em branco, avalia.

Todos os integrantes da programação vão promover as atrações sem provocar aglomeração e até o Coral Foclórico do Circolo, que tem mais de 50 anos de formação, vai transmitir uma apresentação pela internet. Selecionamos 10 integrantes que conseguem compor a harmonia das canções sem trazer prejuízos para realizar o espetáculo, detalha.

Neste ano, a eleição das garotas ítalo-teresenses, um dos pontos altos do evento, será também pela web, por voto popular. Desta vez, as candidatas também terão roupas e acessórios emprestados pelo Circolo, para que elas não tenham que ter gastos com produção em meio ao surto da Covid-19.

"Até pensamos se deveríamos ou não realizar o evento pelas vítimas da Covid-19. Mas é uma festa que celebra a cultura italiana que já está no coração das pessoas e acreditamos que esse pode ser um momento em que a população precise de um respiro" Celio Perini - Voluntário e um dos fundadores do Circolo Trentino de Santa Teresa

De acordo com o voluntário, o clima na cidade turística da região Serrana é de receio, por isso a festa do imigrante será via web: É um respiro, um pouco de esperança, um pouco do que sempre fizemos presencialmente, agora, de forma online. Achamos que o público vai gostar e se divertir também em casa.

PROGRAMAÇÃO

DOMINGO (21)



16h: Live de apresentação das candidatas a garotas ítalo-teresenses 2020





SEGUNDA-FEIRA (22)



19h: Live de entrevistas com as candidatas a garotas ítalo-teresenses 2020





TERÇA-FEIRA (23)



19h: Live de entrevistas com as candidatas a garotas ítalo-teresenses 2020





QUINTA-FEIRA (25)



19h30: Live com eleição das garotas ítalo-teresenses 2020





SEXTA-FEIRA (26)



19h: Show em vídeo da banda de música do Circolo Trentino no Facebook





SÁBADO (27)



16h: Show em vídeo do Coral Folcórico do Circolo Trentino no Facebook





19h: Brasitalia: Speciale Italiano Tramonto del Caravaggio





DOMINGO (28)



8h: Missa em italiano ao vivo transmitida pela Paróquia de Santa Teresa





16h: Show em vídeo do Grupo Folkloristico do Circolo Trentino no Facebook





17h: Vídeo de encerramento da XXIX Festa do Imigrante Italiano Online



SERVIÇO