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29ª Festa do Imigrante de Santa Teresa será on-line; veja a programação

Evento da região Serrana do Espírito Santo acontecerá pelas redes sociais do Circolo Trentino, em meio à pandemia da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 09:00

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 09:00

Festa italiana em Santa Teresa, região Serrana do Espírito Santo, com apresentação do Circolo Trentino
Festa italiana em Santa Teresa, região Serrana do Espírito Santo, com apresentação do Circolo Trentino Crédito: Reprodução/Instagram @circolotrentinodisantateresa
Quem conhece a cultura italiana sabe que, na mesa da nonna, sempre cabe mais um. A recepção calorosa dos imigrantes italianos e seus descendentes também é outra marca registrada  isso sem falar na tradição do vinho e gastronomia entre as famílias. Mas nada disso deixará de ser celebrado na 29ª Festa do Imigrante Italiano de Santa Teresa. Pela primeira vez, o evento será totalmente online, respeitando as recomendações de isolamento em meio à pandemia do novo coronavírus.
A programação acontece entre os dias 21 e 28 de junho, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Circolo Trentino de Santa Teresa, que organiza a festa. Celio Perini, voluntário e um dos fundadores do Circolo, fala que a expectativa com o evento, desta vez realizado totalmente com patrocínios da iniciativa privada, está grande.
A festa do imigrante é uma grande confraternização. Vamos manifestar nosso amor à distância. Pelo menos, tivemos força e conseguimos realizá-lo para não deixar a data passar em branco, avalia.

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Todos os integrantes da programação vão promover as atrações sem provocar aglomeração e até o Coral Foclórico do Circolo, que tem mais de 50 anos de formação, vai transmitir uma apresentação pela internet. Selecionamos 10 integrantes que conseguem compor a harmonia das canções sem trazer prejuízos para realizar o espetáculo, detalha.
Neste ano, a eleição das garotas ítalo-teresenses, um dos pontos altos do evento, será também pela web, por voto popular. Desta vez, as candidatas também terão roupas e acessórios emprestados pelo Circolo, para que elas não tenham que ter gastos com produção em meio ao surto da Covid-19.
"Até pensamos se deveríamos ou não realizar o evento pelas vítimas da Covid-19. Mas é uma festa que celebra a cultura italiana que já está no coração das pessoas e acreditamos que esse pode ser um momento em que a população precise de um respiro"
Celio Perini - Voluntário e um dos fundadores do Circolo Trentino de Santa Teresa
De acordo com o voluntário, o clima na cidade turística da região Serrana é de receio, por isso a festa do imigrante será via web: É um respiro, um pouco de esperança, um pouco do que sempre fizemos presencialmente, agora, de forma online. Achamos que o público vai gostar e se divertir também em casa.

PROGRAMAÇÃO

  • DOMINGO (21)
  • 16h: Live de apresentação das candidatas a garotas ítalo-teresenses 2020

  • SEGUNDA-FEIRA (22)
  • 19h: Live de entrevistas com as candidatas a garotas ítalo-teresenses 2020

  • TERÇA-FEIRA (23)
  • 19h: Live de entrevistas com as candidatas a garotas ítalo-teresenses 2020

  • QUINTA-FEIRA (25)
  • 19h30: Live com eleição das garotas ítalo-teresenses 2020

  • SEXTA-FEIRA (26)
  • 19h: Show em vídeo da banda de música do Circolo Trentino no Facebook

  • SÁBADO (27)
  • 16h: Show em vídeo do Coral Folcórico do Circolo Trentino no Facebook

  • 19h: Brasitalia: Speciale Italiano Tramonto del Caravaggio

  • DOMINGO (28)
  • 8h: Missa em italiano ao vivo transmitida pela Paróquia de Santa Teresa

  • 16h: Show em vídeo do Grupo Folkloristico do Circolo Trentino no Facebook

  • 17h: Vídeo de encerramento da XXIX Festa do Imigrante Italiano Online

SERVIÇO

  • XXIX FESTA DO IMIGRANTE ITALIANO DE SANTA TERESA

  • Data: entre 211 e 28 de junho de 2020 

  • Ingressos: entrada franca

  • Plataformas: pelas redes sociais do Circolo Trentino, no Instagram e Facebook

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