27 shows de graça na orla e em seis bairros de Vitória

Gustavo Macacko estará na abertura do Mar da Música, em Camburi Crédito: Elizabeth Nader/Prefeitura de Vitória

Quem gosta de uma boa música no fim de tarde, na beira da praia, vai curtir a boa nova. Até o fim do mês, 27 shows gratuitos serão realizados na orla e em seis bairros da Capital. Com a proposta de transformar a cidade em uma grande onda sonora, o projeto Mar da Música promete trazer pluralidade musical nos próximos finais de semana.

Samba, pop, rock, música latina, mpb, sertanejo. Estes são alguns dos gêneros que o público vai poder conferir durante os três fins de semana do Mar da Música.

Fernando Zorzal se apresenta em Camburi Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória

As apresentações acontecem nos dias 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de janeiro. Aos sábados, o agito será em Camburi e, aos domingos, de maneira itinerante, nos seguintes pontos: Ilha das Caieiras, Prainha de Santo Antônio, orla de Maria Ortiz, Jardim Camburi e Praia do Canto, além da praça Getúlio Vargas, no Centro de Vitória, durante a Rua de Lazer.

Neste primeiro fim de semana, o público vai curtir, no sábado (13), um passeio pela MPB com o músico Túlio Pizzol, a dupla Fernando Zorzal e Francesca Pera, o cantor Jura Fernandes, o pop rock de Gustavo Macacko e o som eletrônico do DJ André Calçada. As apresentações começam, a partir das 18 horas, na praia de Camburi, no deque do módulo do Serviço de Orientação ao Exercício (SOE) Camburi I, na altura de Jardim da Penha.

No domingo (14), as apresentações acontecem também às 18 horas, em dois bairros. Na Ilha das Caieiras, o sertanejo de Edson Mineiro e Goiano e pagode de Thor, O Pagodeiro do Amor. Na praça Flora Maria Correia Vieira, na orla de Santo Antônio, o samba dá o tom das apresentações com Roberto Britto e Duo Ventaca.

"O Mar da Música abre a agenda cultural de Vitória e apresenta a pluralidade da produção musical dos artistas da capital. A programação de verão foi montada a partir de edital público, o que dá oportunidade igual a todos e democratiza a escolha das atrações. Além disso, os shows percorre a orla do município, de modo a espalhar a música pela cidade", disse a secretária de Cultura em exercício, Leliane Khroling.

Serviço

MAR DA MÚSICA

SÁBADO (13), às 18h

Praia de Camburi

Atrações: Túlio Pizzol, Fernando Zorzal e Francesca, Jura Fernandes, Gustavo Macacko e DJ André Calçada

DOMINGO (14), às 18h

Ilha das Caieiras

Atrações: Edson Mineiro e Goiano e Thor, O Pagodeiro do Amor

Prainha de Santo Antônio