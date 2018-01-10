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VERÃO MUSICAL

27 shows de graça na orla e em seis bairros de Vitória

Projeto Mar da Música começa neste sábado (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 20:25

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 20:25

Gustavo Macacko estará na abertura do Mar da Música, em Camburi Crédito: Elizabeth Nader/Prefeitura de Vitória
Quem gosta de uma boa música no fim de tarde, na beira da praia, vai curtir a boa nova. Até o fim do mês, 27 shows gratuitos serão realizados na orla e em seis bairros da Capital. Com a proposta de transformar a cidade em uma grande onda sonora, o projeto Mar da Música promete trazer pluralidade musical nos próximos finais de semana.
Samba, pop, rock, música latina, mpb, sertanejo. Estes são alguns dos gêneros que o público vai poder conferir durante os três fins de semana do Mar da Música. 
Fernando Zorzal se apresenta em Camburi Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória
As apresentações acontecem nos dias 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de janeiro. Aos sábados, o agito será em Camburi e, aos domingos, de maneira itinerante, nos seguintes pontos: Ilha das Caieiras, Prainha de Santo Antônio, orla de Maria Ortiz, Jardim Camburi e Praia do Canto, além da praça Getúlio Vargas, no Centro de Vitória, durante a Rua de Lazer. 
Neste primeiro fim de semana, o público vai curtir, no sábado (13), um passeio pela MPB com o músico Túlio Pizzol, a dupla Fernando Zorzal e Francesca Pera, o cantor Jura Fernandes, o pop rock de Gustavo Macacko e o som eletrônico do DJ André Calçada. As apresentações começam, a partir das 18 horas, na praia de Camburi, no deque do módulo do Serviço de Orientação ao Exercício (SOE) Camburi I, na altura de Jardim da Penha.
No domingo (14), as apresentações acontecem também às 18 horas, em dois bairros. Na Ilha das Caieiras, o sertanejo de Edson Mineiro e Goiano e pagode de Thor, O Pagodeiro do Amor. Na praça Flora Maria Correia Vieira, na orla de Santo Antônio, o samba dá o tom das apresentações com Roberto Britto e Duo Ventaca.
"O Mar da Música abre a agenda cultural de Vitória e apresenta a pluralidade da produção musical dos artistas da capital. A programação de verão foi montada a partir de edital público, o que dá oportunidade igual a todos e democratiza a escolha das atrações. Além disso, os shows percorre a orla do município, de modo a espalhar a música pela cidade", disse a secretária de Cultura em exercício, Leliane Khroling.
Serviço
MAR DA MÚSICA
SÁBADO (13), às 18h
Praia de Camburi
Atrações: Túlio Pizzol, Fernando Zorzal e Francesca, Jura Fernandes, Gustavo Macacko e DJ André Calçada
DOMINGO (14), às 18h
Ilha das Caieiras
Atrações: Edson Mineiro e Goiano e Thor, O Pagodeiro do Amor
Prainha de Santo Antônio
Atrações: Roberto Britto e Duo Ventaca

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