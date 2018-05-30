2º Festival de Inverno de Guaçuí começa nesta quarta-feira

Paulo Ricardo é uma das atrações do festival Crédito: Divulgação/Calabria Comunicação

A greve dos caminhoneiros continua, mas a organização do Festival de Guaçuí manda avisar: a alegria está garantida nos quatro dias de evento, realizado no Parque de Exposições de Guaçuí. O palco está montado, as atrações confirmadas e a estrutura preparada até para a chuva.

"O evento que marca o calendário dos grandes eventos do Estado. Então, é com muito orgulho que a gente começa os trabalhos nesta quarta-feira e espera todos aqui para fazer uma grande festa", convida Elias Soares, um dos organizadores.

De acorco com Kennedy Alves, outro organizador, são 6.200 m² de área coberta, com capacidade para acomodar até 10 mil pessoas por noite. "A área é 1.700 m² maior que a do ano passado", conta.

ATRAÇÕES E ENTRADAS

São 17 atrações musicais, com destaque para os shows de Nenhum de Nós (quinta-feira), Paulo Ricardo (sexta) e Ed Motta (sábado). Para a noite de abertura, nesta quarta-feira (30), mini-tombo da polenta, Orquestra da Fames, Termiinal e Alternative Stage estão garantidos para animar a noite solidária, com ingressos obtidos com a troca de 1 quilo de alimento não perecível.

A venda de ingressos antecipada para os demais dias continua no site da Blueticket (www.blueticket.com.br). Ainda dá tempo para quem deixou para a última hora. O passaporte garante a entrada nos três principais shows do Festival de Inverno: Nenhum de Nós (amanhã), Paulo Ricardo (sexta) e Ed Motta (sábado). O domingo tem entrada franca.

COMIDA GARANTIDA

O espaço dedicado à alimentação no 2º Festival de Inverno de Guaçuí é um motivo a mais para comparecer ao evento. São 19 empreendimentos servindo comida regional, internacional, vinhos e cervejas artesanais.

Lanchonetes, restaurantes, food trucks e até um bar tradicional de Guaçuí estarão representados no ambiente que foi sucesso de público no ano passado. Os visitantes ainda terão oportunidade de conhecer os cafés especiais da região do Caparaó.

As opções incluem comida mexicana, alemã, libanesa e oriental e a presença dos chefs Sérgio Lima (frutos do mar), Daniel de Castro (culinária capixaba e portuguesa) e Edd Campos (BBQ Club), com fogo de chão e churrasco.

A Praça Gastronômica funcionará a partir das 19h da quarta-feira (30/5) e reabre às 11h da quinta-feira (31/5), funcionando de dia e à noite até o sábado (2/6) do evento. No domingo (3/6), o funcionamento encerra-se às 16h30. A entrada é gratuita todos os dias até as 16 horas.

SERVIÇO

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: de quarta-feira (30 de maio) a domingo (3 de junho)

Onde: Parque de Exposições de Guaçuí

Programação:

Quarta-feira (30 de maio)- "Noite Solidária"

*Ingresso: 1 kg de alimento não-perecível

Atrações: Mini-tombo da polenta, Orquestra da Fames, Alternative Stage e Banda Termiinal

Quinta-feira (31 de maio)

*Valor do ingresso: R$ 45,00 (meia-entrada)

Abertura da Praça de Alimentação

Atrações: Bandas Paralelo 80, Led III e Nenhum de Nós

Sexta-feira (1º de junho)

*Valor do ingresso: R$ 45,00 (meia-entrada)

Atrações: Bandas Mush Room Storm e Bee Gees Alive e o cantor Paulo Ricardo

Sábado (02 de junho)

*Valor do ingresso: R$ 45,00 (meia-entrada)

Atrações: Walking Blues, Lucas Arruda e Ed Motta

Domingo (03 de junho)

*Entrada gratuita

Atração: Banda 522

* A entrada é gratuita todos os dias até as 16 horas.

Pontos de venda: Os bilhetes são limitados e podem ser adquiridos no Os bilhetes são limitados e podem ser adquiridos no site Blueticket ou no escritório do Jornal Folha do Caparaó, na Pousada Vovô Zinho e na loja C&R Calçados, em Guaçuí; na filial da C&R Calçados de Alegre; e na sede do Jornal Aqui Notícias e na Loja Barezy (Shopping Sul), em Cachoeiro de Itapemirim.